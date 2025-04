Sondage : la cote de popularité de François Bayrou continue de s'effondrer, Emmanuel Macron bénéficie d'un regain

D'après un sondage publié par le JDD ce dimanche 20 avril, la cote de popularité de François Bayrou est au plus bas. Seuls 25% des interrogés se disent satisfaits de leur Premier ministre. Emmanuel Macron bénéficie de son côté d'un rebond.

Quatre mois après son arrivée à Matignon, François Bayrou est un Premier ministre impopulaire. Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche (JDD) publié dans son édition du dimanche 20 avril (et dès la veille sur le Web), 75% des interrogés se disent mécontents du chef du gouvernement.

Seuls 25% des Français sont satisfaits du travail de François Bayrou en tant que Premier ministre, ce qui est inférieur à ce qui était observé pour ses prédécesseurs au même stade de leur mandat : 27% d'avis favorables pour Elisabeth Borne, 36% pour Michel Barnier et 40% pour Gabriel Attal.

D'après le JDD, les mécontents reprochent une «absence de cap» au chef du gouvernement. Globalement, François Bayrou fait face à de nombreuses critiques sur le thème de l'inaction depuis son arrivée à Matignon. Ses détracteurs affirment qu'il ne cherche qu'à gagner du temps en raison du contexte politique instable au sein duquel il est susceptible d'être censuré à tout moment.

Un «parcours d'obstacles sans précédent»

Lors d'un Comité d'alerte sur le budget, mardi 15 avril, le principal intéressé s'est défendu en rappelant dans quelles circonstances son gouvernement a été formé. «Nous n'avions pas de majorité, pas de budget et 84% des Français jugeaient que le gouvernement ne passerait pas le mois».

«Nous avons dû, en cinq semaines, surmonter six motions de censure pour parvenir à adopter les deux budgets», avait-il ajouté, se félicitant que ce «parcours d'obstacles sans précédent» n'ait pas empêché d'avancer sur plusieurs textes de loi comme le pacte agricole, la proposition de loi sur le narcotrafic ou encore celle sur la fin de vie.

Reste que le Premier ministre est actuellement, d'après ce sondage, plus impopulaire qu'Emmanuel Macron. Ces derniers mois, la popularité du président de la République remonte à un rythme lent mais régulier : elle a gagné sept points depuis janvier pour atteindre 28% de satisfaits en ce mois d'avril.

Les cadres (36%) et les dirigeants d'entreprise (40%) sont les plus convaincus, mais l'enthousiasme reste plus que timide du côté des ouvriers (23%) et des employés (21%). La part des mécontents, à 72%, reste conséquente mais similaire à celle observée lors du second mandat de Jacques Chirac, par exemple.

Parmi les points positifs accordés à Emmanuel Macron, les Français mentionnent notamment sa position à l'internationale. Ils le jugent dans l'action et la «recherche de solutions», soulignant par exemple sa réaction rapide «à la hausse des droits de douane» imposée par les Etats-Unis.