Paris : un policier hors service décède après une altercation devant un bar, un suspect en garde à vue

Un policier hors service est mort à la suite d’une altercation à la sortie d’un bar parisien très tôt ce dimanche matin. Un homme a été arrêté et le parquet de Paris a ordonné une autopsie.

La police endeuillée. Un policier hors service est mort ce dimanche 27 avril peu après 5h du matin, à la suite d'une altercation devant un bar parisien. Un homme, suspecté de lui avoir fait une balayette, est en garde à vue, a annoncé à l'AFP le parquet de Paris.

Le ministère public, «avisé du décès d'un policier hors service survenu dimanche au petit matin à la suite d'une altercation devant un bar du 6ème arrondissement a confié une enquête au 3ème district de police judiciaire», a-t-il indiqué.

Une balayette mortelle ?

Le défunt, né en mai 1991, était brigadier dans le Val-d'Oise. Il ressort des premiers éléments qu'il avait passé la nuit avec des amis (dans un bar du 6e arrondissement de Paris), et qu'à la suite d'une altercation dans l'établissement, il en était sorti vers 5h ce dimanche matin.

«Les témoins et la vidéosurveillance établissent qu’il a subi une balayette l’ayant fait tomber au sol. Il s'est ensuite éloigné du bar et a manipulé son téléphone pour commander un Uber. «Il est tombé tête vers le sol entre 5h15 et 5h25», a-t-on ajouté de même source.

L'auteur de la balayette, un jeune homme né en avril 1995 à Montreuil, a été placé en garde à vue, a précisé le parquet de Paris. Celui-ci a ordonné une autopsie afin d'apporter des éléments médicaux sur la cause du décès.