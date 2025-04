Péniaphobie : pourquoi ce trouble se répand-il de plus en plus chez les jeunes ?

La péniaphobie, peur irrationnelle de devenir pauvre, est un terme méconnu, mais pourtant ce trouble se répand de plus en plus chez les jeunes, notamment depuis la pandémie de Covid 19.

De plus en plus de jeunes sont traumatisés à l’idée de devenir pauvres ou de rater leur vie. Cette peur est définie par un terme peu connu issu du grec ancien, la péniaphobie.

Ces dernières années, notamment en raison de la pandémie de covid 19, de plus en plus de jeunes ont peur de se retrouver confrontés à des difficultés financières.

Si cette phobie touche toutes les tranches d’âge, les jeunes sont plus exposés, et plus susceptibles d’en être victimes. C’est une peur qui peut se manifester dès l’adolescence et que l’on retrouve de plus en plus souvent dans les établissements scolaires. Pour les plus durement touchés, cette phobie peut aller jusqu’à provoquer des idées suicidaires.

Causes et symptômes de la péniaphobie

Si l’après-pandémie de covid 19 et les différentes crises qui peuvent toucher l’économie mondiale ont forcément une incidence sur les pensées des jeunes, un autre acteur joue un rôle principal dans l’explosion de cette phobie : les réseaux sociaux.

Plages de sable fin, buildings à perte de vue, piscines gigantesques, grosses voitures et jet privé… Bon nombre de célèbres influenceurs vivent la vie de bohème, sans mesurer l’impact que leurs publications auront sur les plus jeunes générations. Ils peuvent se forger des idéaux de vie inaccessibles qui provoqueront chez eux de la frustration et un constat d’échec.

La pression des parents qui veulent voir leurs enfants réussir peut aussi être un poids difficile à supporter. La péniaphobie s’exprime par une anxiété disproportionnée par rapport à des situations qui ne l’exigent pas, une obsession constante de sentiment d’échec, qui peuvent eux-mêmes provoquer d’autres symptômes : anorexie, troubles du sommeil, maux de tête…

Des solutions pour en sortir

Les péniaphobes ont tendance à se comparer sans cesse aux autres, avec une peur permanente du jugement. Pour «vaincre» cette phobie, il est possible de se tourner vers un psychologue qui pourra donner des clés pour s’en sortir.

Mais le processus pour vaincre cette phobie réside surtout dans la capacité à dédiaboliser le fait de ne pas faire de grandes études ou de ne pas être riche, et d’arrêter de se comparer sans cesse aux autres en pointant son propre échec.

De simples exercices de respiration pour aider à lutter contre le stress peuvent être un bon début.