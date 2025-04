Corse : vers un calendrier pour aboutir à son autonomie ?

Une délégation d'élus corses est attendue ce mardi à Paris pour discuter du processus d'autonomie de l'île de beauté avec François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire.

Entamé en mars 2022 par Gérald Darmanin, le processus de Beauvau, qui vise l'autonomie de la Corse, est toujours en cours. Il pourrait connaître de nouvelles avancées ce mardi 29 avril avec la venue d'une délégation d'élus insulaires à Paris, pour rencontrer le ministre de l'Aménagement du territoire, François Rebsamen.

D'après Corse matin, ce comité stratégique doit prendre la forme d'un dîner auquel ont été conviés le président autonomiste du Conseil exécutif de l'île de beauté, Gilles Simeoni, la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, les leaders des groupes de l'hémicycle, les parlementaires de l'île, les présidents des associations de maires, et les deux préfets.

L'objectif est de discuter ensemble d'un calendrier des étapes du processus d'autonomisation pour l'année 2025. La transmission des écritures constitutionnelles au conseil d'Etat, cruciale pour l'inscription de l'autonomie de l'île dans la Constitution française, est notamment une priorité.

«Conclure la phase 1 du processus de Beauvau»

Auprès de France 3, le secrétaire national du Partititu di a Nazione Corsa (PNC), Pascal Zagnoli, a souligné ce dimanche que le parti est «fondamentalement attaché aux écritures constitutionnelles qui ont déjà été validées entre la représentation élue corse et le gouvernement».

«Nous ne voulons plus temporiser ni perdre de temps, il faut désormais conclure la phase 1 du processus de Beauvau et engager ces écritures constitutionnelles via la voie parlementaire pour aller confronter nos propositions avec ce que pourrons penser les sénateurs et les députés français» a-t-il déclaré.

La dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 avait mis brutalement fin aux discussions sur le processus de Beauvau. Malgré le contexte politique instable, François Rebsamen, optimiste, dit toujours envisager un vote «avant la fin de l'année».