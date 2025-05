1er-Mai : quelles villes devraient battre leur record de chaleur aujourd'hui

Depuis quelques jours, l'ensemble du territoire français est touché par une vague de chaleur importante. Le 1er mai est donc placé sous le signe du soleil et des températures fortes. Pour certaines villes, ces chaleurs constituent des records datant de nombreuses années.

Des chaleurs estivales pour ouvrir le mois de mai. L'occasion de fouiller dans les archives pour trouver depuis quelle année pareilles températures n'ont pas été atteintes si tôt dans l'année, dans les différentes villes de France.

A Paris, le mercure va afficher jusqu'à 30 °C en ce 1er mai, soit plus de 10 °C au-dessus des moyennes de saison. Des chiffres que l'Île-de-France ne connaît normalement qu'autour de la mi-juin. Pour trouver trace de telle chaleur si tôt dans le calendrier, il faut remonter en 1949, où le mercure affichait 30,1 °C dès le 16 avril. Pour un 1er-Mai, le record de la capitale est détenu par l'année 1922, où les Parisiens ont eu 34,8 °C.

Plus au nord, les records ne seront pas non plus loin de tomber. A Lille, aucune année n'a été plus chaude que 2005 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville des Hauts-de-France a enregistrée 28,6 °C, alors qu'une maximale de 28 °C est attendue aujourd'hui.

Records en vue dans l'est de la France ?

Dans le Rhône, la situation est similaire : l'année 2005 tient toujours le record de température pour la ville de Lyon, qui affichait une pointe à 27 °C. Ce jeudi, on devrait atteindre les 26 °C à «Myrelingues la brumeuse».

Dans l'est de la France, le son de cloche est le même : 28 °C sont attendus à Strasbourg, pour qui le record un 1er mai est de... 28 °C en 1955.

Dans le sud et sur la côte Atlantique, les records semblent plus lointains. A Marseille, 24 degrés sont annoncés, de même qu'à Toulouse. Pour la première, le record de 1994 est de 30 °C, alors qu'à Toulouse, il est de 27 °C la même année.

A Nantes, le record de 27 °C remonte au 1er mai 1990. Les 23 °C de cette année restent à distance de ces chaleurs historiques.