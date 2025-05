55% des Français pensent qu'une troisième guerre mondiale est imminente, selon un sondage

Un récent sondage montre l'inquiétude grandissante des Français concernant un conflit armé mondial. Ils sont 55% à penser qu'il est «probable» qu'une guerre globale éclate dans les 10 prochaines années.

Une vision pessimiste de l'avenir. Plus de la moitié des Français (55%) jugent le risque de guerre mondiale élevé au cours de la prochaine décennie, selon une récente étude réalisé par l'institut de sondage YouGov.

La majorité des interrogés juge qu'une troisième guerre mondiale est «probable», dont 13% la qualifient de «très probable» et 42% «assez probable». Il s'agit du plus haut score enregistré par l'institut de sondage, qui a également posé la question à des citoyens espagnols (50% disent une nouvelle guerre mondiale probable), italiens (46%), américains (45%), britanniques (41%) et allemands (41%).

En ce qui concerne le déroulement de la guerre, plus de deux tiers des personnes interrogées pensent qu'en cas de guerre, des armes nucléaires seraient utilisées et entre 57% et 73% estiment que cette nouvelle guerre laisserait des dégâts plus importants qu'aucune autre guerre par le passé. Entre un quart et la moitié des sondés parlent même d'une disparition de la majorité des êtres humains.

Les Français croient en leur armée pour les protéger

Pour les citoyens questionnés, il n'est pas concevable que leur pays ne se mêle pas au conflit en cas de guerre (66% en Italie, 89% au Royaume-Uni). Alors qu'aux Etats-Unis, cette affirmation s'accompagne d'une confiance, à 71%, en l'armée nationale et sa capacité à défendre les intérêts américains, en Europe, les Français sont les ressortissants les plus confiants avec 44%. L'Italie est le pays le moins sûr de ses forces avec seulement 16% des interrogés qui pensent leur pays capable de se défendre convenablement en cas de guerre mondiale.

En ce qui concerne la cause de ce troisième conflit mondial potentiel, entre 69% et 82% des réponses font référence à la menace russe. Le terrorisme islamiste est la deuxième option évoquée.

Mais les pays Européens, à l'image de la France (53%), voient les tensions récentes avec le nouveau gouvernement américain comme une menace continentale.

Lors de l'étude, la question suivante a également été formulée : «Pensez-vous que des crimes comme ceux commis par le régime nazi dans les années 1930 et 1945 pourraient arriver au cours de votre vie ?». Les Espagnols se sont montrés les plus optimistes avec 31% de oui seulement et les Américains les plus incertains avec une majorité de oui (52%).