Orages : ces 40 départements où la foudre devrait tomber ce week-end

Après une semaine mitigée, une perturbation va traverser l'Hexagone dès ce samedi et apportera des précipitations orageuses durant tout le week-end. Voici ce qu'il faut savoir.

Le temps sera agité ce week-end. Alors que le soleil était majoritairement présent sur la France métropolitaine cette semaine, le temps sera nettement plus humide et électrique durant les deux prochains jours.

Dès ce samedi après-midi, une perturbation orageuse va toucher la façade atlantique, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine en passant par les Pays de la Loire, et s'enfoncera dans les terres jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

© Météo-France

Dans le détail, l'Allier, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres et la Vendée seront les départements concernés.

Un temps perturbé pour finir le pont du 8 Mai

Dimanche 11 mai, «des averses orageuses pourraient devenir plus fréquentes sur une moitié ouest et sud-ouest de la France, notamment sur les régions allant de la Bretagne à l'Aquitaine et aux Pyrénées, le soleil réservant ses faveurs aux régions du nord et de l'est», selon les prévisions de Météo-France.

© Météo-France

Les départements concernés ce dimanche pourront connaître des orages «plus organisés et plus virulents que la veille» selon les prévisionnistes de l'institut météorologiques, incitant donc à la prudence.

© Météo-France

Le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Cher, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn et l'Aveyron devraient être touchés par des précipitations orageuses.

Le temps restera ensuite perturbé en début de semaine prochaine, avec le passage de plusieurs ondées, notamment lundi 12 mai et mardi 13 mai. Mais le soleil devrait faire son retour par la suite et les températures se maintenir autour de 20°C.