«Retailleau au air fryer» : deux jeunes condamnés pour avoir brandi une pancarte hostile au ministre de l'Intérieur pendant une étape du Tour de France

Deux jeunes nantais ont été condamnés pour outrage sévère ce lundi, pour avoir brandi une pancarte «Retailleau au Air Fryer», samedi, lors de l’arrivée de la 8e étape du Tour de France, à laquelle le ministre de l’Intérieur assistait.

Très remarquée ce samedi lors de la 8e étape du Tour de France, la pancarte contre le ministre de l’Intérieur n’a pas été sans conséquence pour leurs initiateurs. En effet, alors que la Grande Boucle marquait un arrêt en Mayenne, deux jeunes nantais ont arboré un message sur lequel il était inscrit «Retailleau au Air Fryer», invitant à placer le locataire de Beauvau dans une friteuse.

S’ils ont indiqué vouloir plaisanter, les deux individus, alcoolisés au moment des faits, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont ensuite fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle pour outrage aggravé. Cette décision de justice permet de juger un prévenu, ou une personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel rapidement, sans audience, et prend en compte l'indemnisation de la victime.

Le parquet de Laval a précisé à nos confrères d’Ici, que le montant de l’amende sera connu lorsque l’ordonnance pénale aura été rendue. Les deux hommes ont, de leur côté, regretté leur geste.