Disparition inquiétante de Damien, 37 ans, dans le Doubs : ce que l'on sait

La police nationale a diffusé, mardi 15 juillet, un appel à témoins à la suite de la disparition, jugée inquiétante, de Damien Defontaine, 37 ans, à Besançon (Doubs). Le trentenaire ne donne plus signe de vie.

Qu’est-il arrivé à Damien Defontaine ? L’homme, âgé de 37 ans, ne donne plus de signes de vie, tout comme son téléphone, qui a cessé d’émettre.

Le trentenaire aurait quitté son domicile familial samedi 12 juillet, au matin. D’après ses proches, interrogés par le quotidien l’Est Républicain, Damien Defontaine se rendait vers la forêt de Chailluz, à Besançon, dans le département du Doubs. Décrit comme un «bon marcheur» par sa soeur, Ninon, l’homme a l’habitude de se rendre en forêt.

«Il prévient quand il part et quand il revient. Ce n’est pas du tout dans son caractère de disparaître sans rien dire à personne», a ajouté Ninon. Damien a, en effet, envoyé un dernier message à sa mère, aux alentours de 9h : «Je suis dans la forêt. Première rencontre avec un renard». Et puis, plus rien.

Des battues citoyennes organisées

Alertées par la famille du disparu, les forces de l’ordre ont lancé, dès le 13 juillet, des recherches. Équipe cynophile, drones et motards sont toujours à la recherche du trentenaire. En parallèle, des battues citoyennes ont été organisées pour tenter de retrouver la trace de Damien Defontaine.

«Mon fils n’a ni mangé ni bu depuis 5 jours, et quand je pense à son état probable et à ses nuits, je me demande qui peut supporter cela pour son enfant ?», a écrit la mère, sur Facebook, où s’organisent les recherches.

#DisparitionInquiétante | M. Damien DEFONTAINE , 37 ans, a disparu depuis samedi 12 juillet 2025 vers 09h00 au niveau de la forêt de Chailluz à Besançon. Si vous avez des informations, contactez le service enquêteur au 03-81-21-12-40 ou 03-81-21-11-22 pic.twitter.com/MdctvIDq8p — Police Nationale 25 (@PoliceNat25) July 15, 2025

D’après l’appel à témoins de la police, Damien Defontaine a les cheveux châtains raides, les yeux marron. D’une corpulence mince, il mesure 1m79, et peut être reconnu par un grain de beauté sous l’œil droit.

Les témoins sont appelés à contacter l’hôtel de police de Besançon au 03.81.21.12.40 ou 03.81.21.11.22.