Feux de forêt : voici les 2 départements placés en vigilance rouge ce jeudi

Le risque de feux de forêt est «très élevé» dans le sud de la France. C'est ce qu'indique Météo-France ce jeudi 17 juillet, qui a placé deux départements en alerte rouge.

Attention aux feux de forêt dans certains départements français. Avec de fortes chaleurs attendues et des risques de départ d'incendies importants, le météorologue national a alerté quant à un «danger très élevé» dans deux départements de France.

Les deux départements placés en vigilance rouge «feux de forêt» ce jeudi 17 juillet sont le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

© Météo-France

L'alerte rouge représente le degré maximal de danger de Météo-France, expliquant correspondre à «des conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales». Six autres départements ont été placés en risque «élevé», toujours dans le sud de l'Hexagone.

Quatre conseils pour limiter les départs d'incendie

Dans cette région et notamment sur la côté Méditerranéenne, où les températures sont particulièrement élevées, les incendies sont nombreux. Pour constater la concentration de ces phénomènes dévastateurs, rendez-vous sur le site Feux de forêt et d'espace naturel, où l'on peut observer les signalements en temps réel. Certains feux y sont répertoriés «éteints», d'autres «maitrisés» et certains autres «en attaque», signifiant qu'ils sévissent toujours.

Météo-France rappelle également que «9 feux sur 10 sont d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence». Pour les éviter, quatre conseils principaux sont donnés : redoubler de vigilance lors de l'organisation d'un barbecue, ne pas jeter ses cigarettes et mégots autre part que dans un cendrier et ne pas fumer dans un lieu inflammable comme une forêt, vérifier les conditions environnant ses travaux, notamment lors de la production d'étincelles et enfin, stocker les combustibles (bois, gaz) loin de chez soi.