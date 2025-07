«Ça fait peur, ils passent du cambriolage à un vol à main armée», des employés de boutiques braqués par deux malfaiteurs

Deux hommes se sont sauvagement attaqués jeudi matin à un employé du commerce voisin de la boutique SFR de Chelles, en Seine-et-Marne. Mais après avoir réalisé qu'ils se sont trompés de cible, les deux malfaiteurs ont ensuite séquestré le salarié du magasin de téléphonie, avant de piller l'argent liquide et l'intégralité du stock de téléphones.

Deux employés de magasins différents de l'avenue Foch, à Chelles, en Seine-et-Marne, ont été sauvagement attaqués jeudi 17 juillet. Aux alentours de 9h30, alors qu'il souhaitait se stationner dans le parking souterrain situé à l'arrière de l'enseigne Ideal Audition où il travaille, un premier homme a été pris à partie par deux individus.

Ces derniers, armés d'un fusil de chasse à canon scié, l'ont d'abord braqué. Pieds et mains ligotés avec des colliers de serrage, chaussette dans la bouche pour l'empêcher de crier... Le salarié se retrouve au sol face à ses malfaiteurs.

Problème : l'homme pris pour cible ne travaille pas dans le magasin de téléphonie ciblé par les deux individus malintentionnés.

Effectivement, à côté de la boutique de prothèses auditives, Ideal Audition, se trouve une enseigne SFR. Les malfaiteurs se sont alors trompés de cible. Le fait qu'un sas situé dans le parking souterrain relie les deux boutiques pourrait expliquer cette erreur.

Une fois que les malfaiteurs ont pris conscience de leur loupé, ils ont tout de même décidé de s'en prendre à l'individu innocent. Ils l'ont d'abord obligé à monter dans son propre coffre, avant qu'il aille sur la banquette arrière. En attendant la véritable cible.

Quelques instants plus tard, elle est apparue à son tour dans le parking souterrain, afin de se stationner. Fusil en main, les malfrats ont menacé cette deuxième personne. Impuissante, elle a été contrainte d'ouvrir la porte arrière de SFR, puis la porte blindée de la réserve.

Pendant que les malfrats ont pillé l'intégralité du stock de téléphones, Apple et Samsung, et l'argent liquide présent dans les caisses, l'employé a été ligoté et sa bouche obstruée. Il a également reçu plusieurs coups dans les côtes.

L'enquête, ouverte par le parquet de Meaux, a été confiée à la brigade du banditisme de la Section de criminalité organisée spécialisée (Scos, ex-Police judiciaire de Meaux). Pour le moment, personne n'a été interpellé.

Des habitants très inquiets

Ces actes ne laissent pas les riverains indifférents, loin de là. «Ça fait peur parce qu'ils passent du cambriolage à un vol à main armée et puis il y a aussi eu séquestration», a estimé une habitante, au micro de CNEWS.

«Ça pouvait aussi m'arriver si je descendais par le parking pour jeter une poubelle. Je ne sais pas dans quel état j'allais me retrouver», a déclaré une autre personne.