Orages : voici les 21 départements en vigilance orange ce dimanche

Un dimanche après-midi électrique. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 21 départements en alerte orange pour des orages lors la journée du dimanche 20 juillet, évoquant des risques de grêles et de fortes rafales.

L'Est de la France est particulièrement surveillé. Les quatre départements de la région Lorraine (Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges) sont en vigilance orange, de même que les deux départements alsaciens (Bas-Rhin, le Haut-Rhin) et la Haute-Marne. Plus au sud, la vigilance s'est étendue à la Franche-Comté, la Saône-et-Loire, le Rhône-Alpes avec les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Drôme, de l'Isère, du Jura, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Territoire de Belfort.

©Météo-France

Trois départements des Alpes (Savoie, Haute-Savoie et Isère) sont également placés sous vigilance pluie-inondation.

Vent, grêle et une "densité de foudroiement particulièrement marquée" selon les localités

Dès 13 heures, les orages seront «localement violents» avec «des rafales de vent souvent comprises entre 70 et 90 km/h et pouvant atteindre très ponctuellement les 100 à 120 km/h, des intensités pluvieuses de l'ordre de 15 à 30 mm en peu de temps voire très localement jusqu'à près de 40 mm en une heure ; des chutes de grêle de petite taille voire moyenne (1 à 3 cm localement un peu plus) ; et une densité de foudroiement particulièrement marquée», indique Météo-France dans son dernier bulletin.

La fin de la vigilance est fixée à la fin de la nuit. «En soirée et nuit suivante, un front pluvieux-orageux traversera l'ex-région Rhône-Alpes d’ouest en est. Ce front pourra apporter des cumuls de pluie marqués (50 à 80 mm), en particulier sur le massif alpin et préalpin. Ces cumuls peuvent engendrer des problématiques de coulées de boue et/ou de ruissellements», précise encore Météo-France.