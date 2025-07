Travaux dans le 11e arrondissement de Paris : la construction d'esplanades divise les habitants

Alors que les rues du 11e arrondissement de Paris doivent totalement être métamorphosées début 2026 pour laisser place à des esplanades où la voiture sera limitée, le projet divise les riverains. CNEWS leur a tendu un micro.

Des transformations urbaines qui ne font pas l'unanimité. Début 2026, en plein cœur du 11ᵉ arrondissement de Paris, doivent commencer des travaux visant à transformer les rues en y intégrant des esplanades où l'accès en voiture sera restreint. Mais le projet est loin de convaincre les riverains, qui ne saisissent pas sa pertinence.

«Ça ne me plaît pas. On a des bosquets où nichent des oiseaux, on a des petits parcs où on peut promener les enfants en toute sécurité», explique une habitante qui se questionne également sur le sort qui sera réservé aux grilles datant des années 90', installées sur le boulevard Richard-Lenoir. «On sait pas où ça va partir», abonde-t-elle.

«Ce n'est pas la priorité en ce moment. Il y a d'autres rues, d'autres choses à faire», suggère un autre riverain.

«C'est des dizaines d'emplois qui sont supprimés»

La majorité des stationnements sera dédiée aux vélos et aux véhicules de livraison. Les commerçants craignent de lourdes conséquences économiques. «Ce sont des dizaines d'emplois qui sont supprimés», anticipe un commerçant qui exerce dans le quartier de Bastille depuis 25 ans.

Les élus d'opposition dénoncent un projet contre-productif. «Faire de la vraie écologie, c'est préserver l'existant quand on a la chance d'avoir comme ici, cette allée arborée qui est extrêmement fraîche en été avec des arbres magnifiques qu'il faut préserver par tous les moyens (...) On ne prend pas le risque de tout abîmer avec le retrait des grilles et d'amocher les racines des arbres avec des travaux et des chantiers qui risquent de les tuer comme sur la place de la République», observe ainsi Nelly Garnier, conseillère LR du 11ᵉ arrondissement de Paris au micro de CNEWS.

Contactée, la mairie du 11e arrondissement n'a pas donné suite à nos sollicitations.