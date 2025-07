Pass'Sport 2026 : moins d'enfants éligibles, montant modifié... Tout savoir sur le dispositif revu et corrigé

Quelques changements ont été réalisés sur le Pass'Sport, ce projet d'aide forfaitaire cherchant à inciter les jeunes à pratiquer régulièrement un sport. Cette année, il concerne moins d'enfants mais affiche une somme valorisée.

Depuis sa création, en 2021, le Pass’Sport a bénéficié à plus de 3,5 millions d’enfants et d’adolescents, permettant à ces derniers de pratiquer un sport de manière régulière. Cette aide, à l'initiative d'Emmanuel Macron, a deux objectifs : faciliter l'accès des mineurs au sport, et soutenir les clubs.

«À 14 ans, près d’un collégien sur cinq n’a pas d’activité sportive régulière, notamment face à une contrainte liée au coût. Le Pass’Sport est une aide essentielle pour lever ce frein. J’encourage les jeunes et les parents à s’en emparer pour découvrir ou redécouvrir un sport de leur choix», a ainsi écrit Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, dans un communiqué.

Néanmoins, cette aide forfaitaire évolue et se redéfinit pour son édition 2025-2026 : l’accès y sera plus restreint, et le montant modifié.

Allocation de Rentrée Scolaire, situation de handicap, bourses...

En effet, les enfants jusqu’à 14 ans ne sont plus éligibles à cette aide. Désormais, sont seulement concernés les 14-17 ans, bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire, précise le site gouvernemental.

Pour les personnes en situation de handicap, deux cas sont à distinguer : les jeunes de 6 à 19 ans pouvant justifier d’une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et les personnes âgées de 16 à 30 ans bénéficiant d’une Allocation aux Adultes Handicapés.

Toutes personnes de moins de 28 ans peut également prétendre au Pass’Sport, si elle est bénéficiaire d’une bourse, attribuée avant la date du 15 octobre 2025. Deux bourses sont concernées : la bourse CROUS et la bourse régionale pour une formation sanitaire ou sociale.

20 euros supplémentaires

Interrogé par nos confrères du média actu.fr, le ministère des Sports a affirmé vouloir recentrer l’offre afin «d’inciter le développement de la pratique sportive chez les adolescents et jeunes adultes». Résultat, ces conditions plus strictes permettent une valorisation de l’offre : le montant du Pass’Sport passera de 50 à 70 euros.

Cette aide peut être utilisée dans l’un des clubs affiliés, une association agréée ou une structure de loisir sportif.