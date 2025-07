André Vingt-Trois : tout savoir sur les obsèques du cardinal, qui se tiennent ce mercredi en la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Les funérailles du Cardinal André Vingt-Trois, ancien archevêque de Paris, se déroulent ce mercredi 23 juillet. Le prélat s'est éteint à l'âge de 82 ans la semaine dernière.

Un dernier adieu. La messe d'obsèques du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris décédé le 18 juillet, se tient ce mercredi à 10h en la Cathédrale Notre-Dame de Paris. La célébration, ouverte au public, sera présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris.

La visite du monument, les accueils de groupes et les réservations individuelles ont été temporairement suspendues pour permettre les préparatifs de la cérémonie. Les visiteurs pourront à nouveau être accueillis dès 14h30. Des registres de condoléances sont disponibles.

La veille, une chapelle ardente – lieu spécialement aménagé pour exposer le corps d'un défunt – s'est tenue à partir de 13 h dans la cathédrale Notre-Dame, permettant aux «Parisiens et ceux qui le souhaitent de prier près du Cardinal ou le saluer une dernière fois». Sa dépouille a ensuite été transférée à la basilique métropolitaine où les fidèles ont pu la bénir. Une veillée de prière à son intention s'est déroulée à partir de 19 h.

Annoncé par l'actuel archevêque, le décès du cardinal André Vingt-Trois a ému l'ensemble des fidèles français, mais aussi le président Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, qui ont salué «la mémoire d'un homme d'apaisement, tout dévoué aux autres et à son ministère», prenant le soin de présenter «leurs condoléances aux catholiques de France, et à tous ceux qui l'aimaient».

Le cardinal «consacra sa vie à celle des autres. Homme de foi, d'espérance et de charité, il œuvra en faveur des plus démunis et des plus isolés, et fut un apôtre du dialogue interreligieux», peut-on lire également dans le communiqué de l'Élysée.

Après son ordination sacerdotale en 1969, André Vingt-Trois devint le 30e archevêque de Paris en 2005, fonction qu'il assuma jusqu'en 2017, et fut élevé au rang de cardinal en 2007 par Benoît XVI. Cette même année, il prit la présidence de la Conférence des évêques de France (CEF) pour deux mandats, pendant lesquels il s'engagea activement dans les débats sociétaux.