Qui est le général Fabien Mandon, le nouveau chef des armées françaises ?

Après quatre ans à servir au plus haut rang, le général Thierry Burkhard quitte son poste de Chef d'état-major des armées françaises (CEMA), laissant sa place à Fabien Mandon, ancien pilote de chasse et général d'armée aérienne.

Thierry Burkhard passe le flambeau. À sa place, c’est le général d’armée aérienne Fabien Mandon, actuel chef d’état-major particulier du président (CEMP), qui a été désigné comme nouveau Chef d'état-major des armées françaises (CEMA).

L’homme aura la lourde tâche d’accompagner l’évolution des armées françaises dans un environnement international de plus en plus belliqueux, entre guerre russo-ukrainienne et tensions au Proche-Orient.

«Reconnaissance et remerciements au général d’armée Thierry Burkhard, qui a servi la France au plus haut niveau durant quatre années comme Chef d’état-major des Armées», a posté mercredi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, via un poste publié sur X.

Reconnaissance et remerciements au général d'armée Thierry Burkhard, qui a servi la France au plus haut niveau durant quatre années comme Chef d'état-major des Armées.



Son commandement s’est distingué par une vision stratégique lucide des menaces et par sa volonté constante… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 23, 2025

«Sur décision du Président de la République, le général d’armée aérienne Fabien Mandon lui succèdera», a-t-il ajouté.

De son côté, Emmanuel Macron a également tenu à remercier Thierry Burkhard. «Merci au général Thierry Burkhard d’avoir servi la France avec honneur, courage et hauteur de vue. Respect et gratitude de la Nation», a-t-il partagé, aussi via un poste X. «Ma pleine confiance au général Fabien Mandon, nouveau chef d’état-major des armées, pour guider nos forces face aux grands défis», a-t-il ajouté.

Merci au général Thierry Burkhard d'avoir servi la France avec honneur, courage et hauteur de vue. Respect et gratitude de la Nation.



Ma pleine confiance au général Fabien Mandon, nouveau chef d’état-major des armées, pour guider nos forces… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2025

Des missions en Centrafrique, au Tchad, en Afghanistan...

Fabien Mandon, âgé de 55 ans, est un ancien pilote de Mirage, répondant à l’indicatif radio «Madoon». Il est le premier aviateur à accéder à la fonction de Chef d’état-major depuis le général Jean-Philippe Douin, il y a trente ans. En effet, le poste est généralement pourvu à un membre de l’armée de terre.

Le général a été déployé à l'étranger, comme en Centrafrique, au Tchad, ou à Douchanbé (Tadjikistan) d'où il effectuait des missions en Afghanistan. Dans un entretien accordé au média L’Express, il avait raconté : «En Afghanistan, j’ai tué. Et je sais qui j’ai tué. Des talibans. J’ai une âme de combattant».

«Être chef, ce n’est pas avoir les poils qui sortent de la chemise. C’est être juste, réfléchi, déléguer, savoir être ferme quand il faut», affirmait Fabien Mandon, qui a également commandé la base d’Avord (Cher), un site-clé de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française.

«Zénitude incroyable», «résiliance de dingue»

«Il a délivré de l'armement au combat, il a eu la croix de la valeur militaire», a détaillé un pilote de chasse, camarade d’escadron du général, interrogé par l’AFP.

Selon un autre militaire, pilote de Mirage 2000D, Fabrien Mandon serait «toujours d’humeur égale», d’une «zénitude incroyable, toujours le sourire aux lèvres». «Il a une résilience de dingue», a-t-il ajouté.

«Cela fait huit ans qu’il suit les dossiers politico-militaires», a affirmé cette même source. Fabien Mandon était passé par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) avant de faire un passage comme adjoint au CEMP. Il a ensuite décroché un poste au cabinet de la ministre des Armées Florence Parly, puis Sébastien Lecornu, avant de devenir CEMP en 2023, soit le plus proche conseiller militaire du Président de la République, et chef des armées.

Pour l’instant, le nom du prochain CEMP reste inconnu.