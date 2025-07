Lutte contre les mortiers : le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau visite le commissariat du 20e arrondissement de Paris

Alors que les tirs de mortiers d’artifices se multiplient, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu au commissariat du 20e arrondissement de Paris ce jeudi 24 juillet pour évoquer ce sujet sensible.

Lutter contre une forme de violence qui prend de plus en plus d'ampleur. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu en visite dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris ce jeudi 24 juillet autour de 10h pour aborder la problématique des tirs de mortiers d’artifices.

Le locataire de la place Beauvau doit rencontrer les effectifs de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) impliqués dans les affaires de tirs de mortiers d’artifices pour échanger avec eux sur le sujet.

Un effectif du commissariat blessé par des tirs de mortiers d’artifices sera par la suite décoré par Bruno Retailleau.

Plus de pouvoirs aux préfets

À l’issue de cette visite, le ministre de l’Intérieur doit prendre la parole devant les journalistes pour évoquer la lutte contre les mortiers et les violences urbaines. Bruno Retailleau doit de plus présenter la nouvelle circulaire donnant plus de pouvoirs aux préfets.

Par ailleurs, Bruno Retailleau est attendu à l’Élysée ce jeudi 24 juillet pour s’entretenir avec Emmanuel Macron au sujet des relations entre la France et l’Algérie. Toutefois après les déclarations de son ministre de l’Intérieur estimant que «la macronie s’éteindra avec lui», le président de la République risque également d’aborder ce sujet qui a divisé son gouvernement.