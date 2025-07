«La désinformation est une arme des puissances hostiles à la France, notamment la Russie, la Chine et l'Iran», explique ce spécialiste terrorisme et renseignements

«La désinformation est une arme des puissances hostiles à la France, notamment la Russie, la Chine, l'Iran», a expliqué Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce dimanche sur CNEWS. «Le but est toujours le même : saper la confiance du public dans les autorités, l'Etat et les médias afin de miner la cohésion nationale», a-t-il ajouté.