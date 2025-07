«Qu’on m’insulte ou me menace, c’est non» : le député Denis Masséglia se défend après une vague de cyberharcèlement liée à son inscription au ZEvent

Le député Ensemble pour la République Denis Masséglia a dénoncé le cyberharcèlement dont il a été victime après avoir annoncé la validation de son inscription au ZEvent, le plus célèbre des marathons caritatifs en ligne. Quelques heures plus tard, l'organisation de l'événement a indiqué que toute personnalité politique ne serait pas autorisée à y prendre part.

Un simple tweet qui a mis le feu aux poudres. Près de 72 heures après l'annonce de son inscription validée pour le ZEvent, le marathon caritatif en ligne initié par le streamer Zerator, le député EPR Denis Masséglia s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour dénoncer les insultes et menaces reçues en ligne.

Ma participation au @ZEVENTFR fait débat.

Qu’on s’interroge sur mon inscription, c’est légitime. Qu’on m’insulte ou me menace, c’est non. Ce sera mon unique prise de parole pour contextualiser ma démarche. pic.twitter.com/JQqOf9S0DS — Denis Masséglia (@denis_Masseglia) July 30, 2025

«Qu'on s'interroge sur mon inscription, c'est légitime. Qu'on m'insulte ou me menace, c'est non. Ce sera mon unique prise de parole pour contextualiser ma démarche», a-t-il écrit dans un communiqué publié ce mercredi 30 juillet sur ses réseaux sociaux.

Rappelant sa passion pour les jeux vidéo et la culture «geek» en général qui l’a amené à s’inscrire au ZEvent, qui aura lieu du 4 au 7 septembre, le député de Maine-et-Loire a exprimé sa peine face aux insultes reçues.

«Depuis (mon inscription au ZEvent, ndlr), je subis un déferlement de haine. Je lis des messages d'une brutalité extrême, certains s'arrogent le droit d'insulter et de menacer. Que me reproche-t-on ? D'avoir agi selon mes convictions, conformément à l'engagement pris auprès des citoyens de ma circonscription, qui m'ont fait confiance», a poursuivi Denis Masséglia, qui a également nié tout retrait d’une possible participation à l’événement caritatif. L'élu a conclu son communiqué en révélant qu’«une première série de plaintes pour menaces, insultes et incitations au suicide» sera déposée.

Une participation annulée par le ZEvent ?

Ce mercredi, le compte officiel du ZEvent a communiqué une charte de participation dans laquelle il est indiqué que «les personnes exerçant un mandat politique en cours ou ayant exercé un mandat dans le passé ne peuvent pas participer» à l'événement, laissant supposer que la participation de Denis Masséglia serait annulée.

Le ZEVENT évolue. Pour la première fois, l'événement est ouvert à tous les streamers en ligne. Ce changement d’échelle nécessite un cadre clair. Nous publions aujourd’hui une charte de participation, affirmant nos valeurs et nos engagements. pic.twitter.com/4lC2Y6CGLR — ZEVENT (@ZEVENTFR) July 30, 2025

Pour rappel, le député de la 5e circonscription du Maine-et-Loire avait annoncé, dans un tweet publié le 27 juillet, qu’il respectait les critères lui permettant d’être inscrit pour participer au ZEvent.

De nombreux internautes lui ont notamment reproché d’avoir voté en faveur de la loi Duplomb, alors que l’événement caritatif, a pour but de lever des fonds en faveur de nombreuses organisations, dont la Ligue contre le cancer.

L'édition 2024 avait notamment permis de lever plus de 10 millions d'euros en 48 heures pour les associations de lutte contre la précarité.