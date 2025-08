Il porte assistance à une automobiliste en panne sur l’autoroute, un camion le percute et le tue

A Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, un terrible accident est survenu ce mercredi 30 juillet. Un homme a été percuté mortellement par un camion alors qu'il tentait de porter secours à une automobiliste en panne.

Un accident tragique. Un sexagénaire a perdu la vie après avoir secouru une femme en panne, sur l'autoroute à proximité de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il a été renversé par un camion, à pleine vitesse d'après La Provence.

La victime, âgée de 64 ans, s'était arrêtée sur l'autoroute A7, à Vitrolles, pour aider la conductrice arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de cette voie rapide. La scène s'est déroulée aux alentours de 10h30, ce mercredi 30 juillet.

Il est parvenu à redémarrer le véhicule arrêté dans le sens Lyon-Marseille mais en sortant, la portière conducteur de la voiture a été balayée par un camion roulant sur la voie la plus à droite de l'autoroute. Dans le mouvement, le sexagénaire a été propulsé sur la chaussée, lui causant des blessures mortelles.

L'intervention rapide des secours, notamment déployés grâce à un hélicoptère de la Sécurité civile, n'a pas permis de réanimer la victime. Il a été déclaré mort sur place.

panne sur l'autoroute : que préconise l'etat ?

La conductrice, la femme du défunt ainsi que le chauffeur du poids lourd ont été pris en charge en «état de choc». La CRS autoroutière a quant à elle été chargée de mener une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

D'après le site du ministère de l'Economie, en cas de panne sur l'autoroute, il faut placer son véhicule «le plus à droite possible sur la bande d’arrêt d'urgence». Il faut également se munir d'un gilet de sécurité et placer un triangle de signalisation à distance de son véhicule, tous deux obligatoires depuis 2008 en France.

Il est également interdit d'intervenir en tant que personne extérieure : «Seules sont habilitées à intervenir, sur les autoroutes ou routes express, les entreprises agréées». Ils doivent être sollicités grâce aux bornes d'urgence permettant de passer des appels d'urgence.