Qui sera le «roi des menteurs» ? Un concours vieux de trois siècles se déroule ce dimanche dans ce village du Lot-et-Garonne

Ce dimanche, le village de Moncrabeau dans le Lot-et-Garonne va élire le «roi des menteurs». Mais quel est cet étrange concours vieux de 300 ans ?

Un concours qui n'aurait pas déplu à Pinocchio. L'élection du «roi des menteurs» a lieu ce dimanche dans le village de Moncrabeau situé dans le Lot-et-Garonne. Au menu ? Une tradition pour le moins insolite qui consiste à désigner à l'occasion d'un concours celui ou celle qui racontera le mensonge le plus vraisemblable. Mais d'où vient cette tradition, baptisée «concours international des menteries» et organisée par l'Académie des menteurs ?

Une tradition de bourgeois «désoeuvrés»

Eh bien, d'après le site de l'Académie, il faut remonter 300 ans en arrière pour trouver les premières occurrences de ce rassemblement. Et plus exactement en 1748. Pourquoi cette date si précise ? Car c'est tout simplement celle qui est gravée au-dessus du trône du roi des menteurs à Moncrabeau.

Pour la petite histoire, la tradition viendrait de bourgeois «désoeuvrés» qui se réunissaient sous la halle du village pour passer le temps en se racontant des histoires.

«Chacun commentait, en fonction de l’actualité, la vie locale, les cultures et les travaux des champs, des frasques de la voisine aux exploits du curé du village, mais certains, quelques fois à court d’histoires vécues en inventaient de toutes pièces pour rester dans la conversation ; on dit même qu’un chanoine facétieux du Chapitre de Condom (un groupe de chanoines chargés d'administrer la cathédrale de Condom dans le Gers) se joignait au groupe et apportait ainsi son grain de sel», précisent les membres de l'Académie. Le but étant de raconter l'histoire la plus captivante, la plus drôle mais aussi la plus vraisemblable.

«Ennemis jurés de la vérité»

Puis le rendez-vous se transforme progressivement en concours. Des diplômes appelés «lettres patentes» sont offerts aux téméraires qui acceptaient de s'asseoir sur «le fauteuil des menteurs».

Des lettres sur lesquelles se déploie la formule suivante : «Tous les hâbleurs, menteurs, nouvellistes et autres personnes qui s’exercent dans le bel art de mentir finement, sans porter préjudice à autre qu’à la Vérité dont ils font profession d’être ennemis jurés.»

La formule a un tel succès qu'elle traverse les régions, allant jusqu'à Namur en Belgique. Lieu où siégeait «une société folklorique et humoristique» baptisée Cabinet des Mintes. Et depuis 60 ans, les membres des académies de Moncrabeau et Namur se réunissent tous les deux ans lors d'un super festival. Où le mensonge reste le mot d'ordre.