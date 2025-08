Alternance : tous les salaires ont augmenté au 1er août pour ce secteur

Depuis le 1er août 2025, les alternants travaillant en restauration et hôtellerie perçoivent une meilleure rémunération. Voici par âge et année d'étude, le nouveau salaire de ces apprentis.

Ils sont 84.000 apprentis concernés. Qu'ils soient en cuisine, en salle ou derrière les comptoirs, et que ce soit dans un hôtel, un café ou un restaurant, les alternants du milieu de l'hôtellerie-restauration ont reçu une bonne nouvelle.

Effectivement, en marge de l'accord publié au Journal Officiel le 25 juillet par les partenaires sociaux de la branche HCR (hôtel, café, restaurant), les apprentis de ce secteur perçoivent une meilleure rémunération depuis le 1er août. Une nouvelle dont s'est félicité l'Umih dans un communiqué.

Les plus jeunes apprentis en première année grands gagnants

L'âge et l'ancienneté... Ce sont les deux critères pris en compte pour la rémunération d'un alternant dans le milieu de la restauration. D'année en année, le salaire augmente. Ce dernier étant calculé par un pourcentage du Smic mensuel brut, estimé à 1.801,80 euros.

D'après le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR), le salaire d'un alternant âgé entre 16 et 17 ans en première année d'étude touche maintenant 8% du Smic en plus, soit près de 146 euros supplémentaires brut, toujours pour environ 150 heures de travail par mois.

Autres grands gagnants de cette hausse, les étudiants de 21 ans et plus en deuxième année de formation. Ils gagnent, non plus 61% du Smic par mois, mais bien 70%, soit un salaire brut mensuel qui passe de 1.117,63 à 1.282,52 euros. Quant aux plus âgés, ceux ayant plus de 26 ans, ils continuent de gagner le Smic dans son intégralité.