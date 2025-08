Île-de-France : attention, ce tunnel important sera fermé totalement dans la nuit de mardi à mercredi

Dans la nuit du 6 au 7 août, le tunnel Duplex A86 sera fermé à la circulation. Entre 21h et 6h du matin, la route au niveau du raccordement de Vélizy sera en travaux. Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Des travaux qui rallongeront le temps de trajet des automobilistes. Car dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025, la Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux de maintenance et d’aménagement au niveau du raccordement de Vélizy.

Long de près de dix kilomètres, le Duplex A86 relie Rueil-Malmaison à Vélizy. Son amélioration est nécessaire pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic dans cette zone à fort passage, notamment en période estivale où les déplacements sont nombreux.

Une déviation prévue

Il est l’un des tunnels autoroutiers les plus empruntés d’Île-de-France, le Duplex A86 fera l’objet d’une fermeture partielle. La bretelle de sortie depuis le tunnel vers la départementale 53, en direction de Vélizy et Jouy-en-Josas, sera totalement fermée à la circulation entre 21h et 6h du matin.

Pour limiter les perturbations, un itinéraire de déviation sera proposé aux automobilistes. Ils sont invités à suivre la signalisation temporaire installée sur le réseau, mais devront quand même anticiper des temps de trajet plus longs.

Pour suivre en temps réel l’état du trafic, il est conseillé d’écouter Radio VINCI Autoroutes (107.7) ou de télécharger l’application Ulys. Un service client téléphonique est accessible 24h/24 et 7J/7 au 3605.