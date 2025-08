Législative partielle à Paris : les électeurs seront appelés aux urnes les 21 et 28 septembre

Les électeurs sont appelés à voter pour l'élection législative partielle à Paris les dimanche 21 et 28 septembre, selon un décret paru au Journal officiel. L'ancien Premier ministre Michel Barnier et la ministre de la Culture Rachida Dati se sont d'ores et déjà portés candidats.

Deux dates à cocher pour certains parisiens. Les votes de l'élection législative partielle de la deuxième circonscription de Paris se tiendront les dimanche 21 et 28 septembre, selon un décret paru au Journal officiel ce mercredi 6 août.

Plusieurs responsables politiques dont l'ancien Premier ministre Michel Barnier et la ministre de la Culture Rachida Dati ont annoncé leur candidature pour cette élection.

Le septuagénaire originaire de Savoie a déjà exhorté la maire du 7e arrondissement à ne pas «se tromper d'élection», estimant qu'elle avait «une ambition légitime» pour briguer la succession d'Anne Hidalgo à l'Hôtel de Ville, en 2026.

De son côté, Rachida Dati a explicitement annoncé qu'elle ne retirera pas sa candidature.