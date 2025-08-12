Prisons : la CGT se prononce ce mardi sur la grève des agents hospitaliers des Baumettes et de l'EPM

Une conférence de presse se tiendra ce mardi à Marseille (Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour entériner la position de la CGT sur le mouvement de grève du personnel hospitalier du centre pénitentiaire des Baumettes, concernant la remise en question des congés exceptionnels «C16».

Une décision attendue. En grève depuis le vendredi 8 août, le personnel hospitalier du centre pénitentiaire des Baumettes et de l’établissement pour mineurs (EPM) de la Valentine, à Marseille, dénoncent la remise en question de congés exceptionnels appelés «C16» dont bénéficient certains agents depuis près de trente ans. La CGT doit se prononcer ce mardi à 13h pour annoncer la reconduite ou non du mouvement.

Ouverture de «Baumettes 3»

Depuis 1994, les agents en poste aux Baumettes, à Marseille, bénéficient de congés spécifiques dits «C16», qui reconnaissent la pénibilité et l’isolement de leur mission au sein de l’unité hospitalière de la prison. Si la direction a confirmé que ces congés seraient maintenus, au moins temporairement pour les agents actuels, elle a indiqué sa volonté de les supprimer pour tous les nouveaux personnels, notamment la perspective de l’ouverture, en novembre 2025, de «Baumettes 3».

L’ouverture de cette extension de la prison doit permettre d’accueillir plus de 750 détenus supplémentaires. Mais selon les agents, ce chiffre pourrait en réalité être doublé en raison du doublement des cellules. Toujours selon les agents, cette extension se fait dans un contexte particulièrement tendu notamment lié à la surpopulation carcérale mais aussi à la prise en charge complexe de détenus souffrant de lourds troubles psychiatriques en raison de la fermeture de lits en psychiatrie.

«une reconnaissance minimale pour un personnel dévoué et exposé»

Le personnel médical de la prison voit ainsi ces congés spécifiques comme «une reconnaissance minimale pour un personnel dévoué et exposé». Les agents de l’établissement pour mineurs (EPM) de la Valentine, eux, n’ont jamais bénéficié de ce dispositif, ce qui crée, selon les grévistes, «une inégalité flagrante» entre personnels exerçant pourtant dans des conditions similaires. L’absence de garantie sur la pérennité des C16 alimente également l’inquiétude.

Les grévistes réclament un accompagnement «véritable et équitable» afin d’éviter les fractures internes. Un rassemblement est organisé ce mardi 12 août de 12h à 14h, devant l’entrée du centre pénitentiaire des Baumettes. La conférence de presse de la CGT se tiendra en marge du rassemblement.