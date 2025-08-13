Toute l’actu en direct 24h/24
Projection du film «Barbie» annulée à Noisy-le-Sec : «Une déprogrammation pour répondre à la pression de quatre individus, c'est une erreur», regrette ce conseiller municipal UDI

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Une déprogrammation de ce film pour répondre à la pression de quatre individus, c'est une erreur», a regretté Thomas Franceschini, conseiller municipal UDI de Noisy-le-Sec, ce mercredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur la déprogrammation du film «Barbie» censé être projeté lors d'un cinéma en plein air, suite à la pression de quatre individus. 

