81e anniversaire du débarquement de Provence : le gouvernement multiplie les cérémonies ce week-end

A partir du vendredi 15 août, plusieurs membres du gouvernement participeront à des cérémonies commémorant le 81e anniversaire du débarquement de Provence.

Une séquence mémorielle importante. A partir du vendredi 15 août, Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, participera à plusieurs commémorations, afin de célébrer le 81e anniversaire du débarquement de Provence, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Lancée le 15 août 1944, cette offensive militaire visait à libérer le sud de la France en ouvrant un nouveau front contre l’occupant nazi.

La ministre commencera par présider une cérémonie d’hommage aux combattants du débarquement à la nécropole nationale de Boulouris, à Saint-Raphaël (Var). Ce haut lieu de mémoire, inauguré par le général de Gaulle le 15 août 1964, abrite les tombes de 464 soldats français tombés pour la libération de la Provence.

Patricia Miralles participera ensuite à la cérémonie commémorative organisée par la ville de Saint-Raphaël.

Un samedi chargé

Le samedi 16 août, la ministre présidera les cérémonies commémorant la libération de la ville de Draguignan en août 1944. Sous l’occupation nazi, la commune était le centre administratif et militaire des forces allemandes dans le Var.

Ce même jour, Patricia Miralles présidera ensuite une cérémonie au cimetière américain. Le «Rhone American Cemetery and Memorial» abrite 861 tombes de soldats tombés pendant la campagne de Provence.

Au-delà de la ministre, Brigitte Macron devrait elle aussi participer à certaines cérémonies. La Première dame est attendue à Bormes-les-Mimosas, le dimanche 17 août, pour célébrer le 81e anniversaire de la libération de la ville.