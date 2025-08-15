Météo : quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Ce week-end, les températures attendues en France sont une nouvelle fois nettement supérieures aux normes de saison. Du vendredi 15 août au dimanche 17 août, les conditions seront marquées par une certaine stabilité.

Du soleil et une chaleur intense. Pour ce week-end du 15 août, l'ensemble de l'Hexagone profitera d'un ciel parfaitement dégagé, accompagné de températures toujours aussi élevées.

Pour ce vendredi de l'Assomption, les prévisions de Météo-France annoncent une journée globalement ensoleillée, malgré la possibilité d'événements orageux dans plusieurs départements de l'est du territoire. Ainsi, dès la matinée, les météorologues font état de risque de perturbations dans le département du Territoire de Belfort.

de nombreux départements de l'est concernés par des orages

L'après-midi, cette tendance concernera de nombreux départements de l'est de la France, de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est. La Corse pourrait également voir la foudre s'abattre ce dernier jour de la semaine.

Pour ce qui est des températures, elles seront au-dessus de 30 °C dans tous les départements, avec une pointe à 39 °C à Montpellier et à Bordeaux. Dans le centre du pays, les températures seront proches de 36 °C, à Bourges, Vichy ou encore Limoges. On anticipe 34 °C à Rennes, 32 °C à Paris ou encore 29 °C à Lille.

Vendredi, quelques orages sont à signaler dans l'est du pays © Météo-France

Le lendemain, samedi 16 août, les températures resteront bien au-delà des normales de saison. Le pic devrait cette fois être de 38 °C, toujours dans le sud du pays. Sur la côte bretonne, à Quimper, on montera jusqu'à 31 °C.

Un soleil radieux pour un week-end caniculaire

Comme souvent en cette période caniculaire, classée comme la 51e vague de chaleur recensée par Météo-France depuis 1947, des nuits tropicales sont attendues dans le sud de la Métropole. Les températures ne descendront en effet pas sous la barre des 20 °C et seront même comprises entre 25 °C et 27 °C.

Samedi sera globalement la journée la plus chaude du week-end © Météo-France

Dimanche 17 août, la météo sera une nouvelle fois au beau fixe. Les températures, elles, connaîtront une légère chute. Sur les deux-tiers nord du pays, elles seront comprises entre 21 °C et 32 °C. Dans le sud, de fortes chaleurs seront toujours attendues même si la ville de Bordeaux perdra 6 degrés (31 °C) et le littoral est de la Méditerranée restera épargné : 31 °C à Marseille, 29 °C à Nice.

Dimanche, on constate une légère baisse des températures © Météo-France

Cette tendance des baisses de température pourrait se poursuivre lors du début de semaine suivante, où l'on anticipe la fin de la vague de chaleurs intenses que traverse le pays depuis de nombreux jours. Celle-ci pourrait coïncider avec l'arrivée d'un passage pluvieux.