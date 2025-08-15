Olivier dédié à Ilan Halimi tronçonné : «Cela vient s'ajouter à un été de tout l'antisémitisme», déplore le vice-président du collectif «Nous vivrons»

«Cela vient s'ajouter à un été de tout l'antisémitisme», a déploré le vice-président du collectif «Nous vivrons», Benjamin Cymerman, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi, tronçonné à Epinay-sur-Seine. Le jeune homme avait été tué par le «gang des barbares» en février 2006 après avoir été longuement torturé durant des semaines.