Olivier dédié à Ilan Halimi tronçonné : «Cela vient s'ajouter à un été de tout l'antisémitisme», déplore le vice-président du collectif «Nous vivrons»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Cela vient s'ajouter à un été de tout l'antisémitisme», a déploré le vice-président du collectif «Nous vivrons», Benjamin Cymerman, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi, tronçonné à Epinay-sur-Seine. Le jeune homme avait été tué par le «gang des barbares» en février 2006 après avoir été longuement torturé durant des semaines.

