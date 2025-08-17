Renaissance : le parti pourrait changer de nom pour la troisième fois

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a lancé une consultation interne sur un éventuel changement de nom pour le parti. Un questionnaire a été soumis aux militants.

Le parti présidentiel aspire à nouveau à changer d'identité. Successivement nommé En Marche!, la République en Marche, puis Renaissance, la formation réfléchit à un troisième changement de nom. Les militants ont reçu un mail en ce sens de la part de leur secrétaire général, Gabriel Attal.

D'après les informations du Figaro, la décision n'est pas totalement arrêtée et il n'est pour l'heure question que d'une consultation interne. Dans son mail, Gabriel Attal demande aux membres de Renaissance de «résumer l'identité du parti en une phrase» et de citer «les trois valeurs» qu'il incarne aujourd'hui. «Quand vous parlez du parti autour de vous et sur le terrain, utilisez-vous spontanément le nom de Renaissance ?», questionne-t-il également.

Cette remise en question s'appuie, entre autres, sur un sondage commandé par l'entourage de Gabriel Attal, qui a révélé que moins de 30% des électeurs sont en mesure de citer Renaissance. Cela concerne en outre un sympathisant sur deux.

Un nom «pour les dix ans à venir»

En comparaison, les proches de l'ex-Premier ministre citent d'eux-mêmes l'exemple de La France insoumise dont le nom a, selon eux, dépassé le statut de simple appellation pour devenir une véritable «communauté d'idées et de convictions».

Trois cadres de Renaissance se sont ainsi vu confier la mission d'orchestrer ce potentiel changement de nom. La principale consigne est de trouver une identité suffisamment forte et incarnée pour pouvoir durer dans le temps, «pour les dix ans à venir».

Pour le parti présidentiel, l'ambition est aussi de décorréler son identité à celle de son dirigeant ou candidat. Il y a neuf ans, En marche! (EM!) avait en effet été choisi pour faire écho aux initiales d'Emmanuel Macron.

Les réponses des militants au questionnaire de Gabriel Attal sont attendues avant le 25 août, dans l'optique d'annoncer un éventuel nouveau nom dès la rentrée politique du gouvernement, le 20 septembre à Arras (Pas-de-Calais). Ce ne sera pas le seul changement pour le parti dont le siège doit également déménager, à proximité de l'Assemblée nationale.