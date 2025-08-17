Vacances scolaires : voici le calendrier officiel pour 2025-2026

Alors que la rentrée des classes aura lieu le 1er septembre prochain, certains écoliers rêveraient sûrement de prolonger leurs vacances. Mais il faudra être patient avant la Toussaint. Voici le calendrier scolaire pour 2025-2026.

Des dates scrutées tout au long de l'année scolaire. Les écoliers, collégiens et lycéens de métropole arrivent bientôt à la fin de leur repos estival avec la rentrée des classes qui aura lieu le 1er septembre prochain.

Et les prochaines vacances, celle de la Toussaint, n'arriveront pas tout de suite. Voici le programme complet.

La Toussaint et Noël

Qu'importe la zone dans laquelle vous vous situez, les dates des deux prochaines périodes de vacances seront communes à tous les Français.

Celles de la Toussaint auront lieu du samedi 18 octobre, soit sept semaines après la rentrée, au lundi 3 novembre.

Pour Noël et le passage de l'année 2025 à 2026, les vacances prendront place du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier.

Vacances d'hiver

Pour les deux prochaines périodes de repos, chaque zone a son propre calendrier.

Les élèves de la zone A, regroupant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, partiront du samedi 7 février au lundi 23 février 2026.

Pour ceux de la zone B, des académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, ainsi que la Corse, les congés d'hiver auront lieu du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026.

Enfin, ceux de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), les vacances auront lieu du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026.

Vacances de printemps

Pour la zone A, la dernière période de repos avant la fin de l'année scolaire aura lieu du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026.

Concernant la zone B et la Corse, les vacances du printemps prendront place du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026.

Enfin, les classes de la zone C fermeront leurs portes du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2026.

Vacances d'été

Cette fois-ci, pas de jaloux, tous les élèves français sont logés à la même enseigne puisque les grandes vacances commenceront le samedi 4 juillet sur tout le territoire.