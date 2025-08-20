Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

EuroMillions : un joueur français remporte le jackpot exceptionnel de 250 millions d'euros

En France, le précédent record de gain était de 220 millions d'euros, remporté par une Polynésienne en 2021. [JOEL SAGET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un Français a remporté hier, mardi 19 août, les 250 millions d'euros mis en jeu à l'EuroMillions, égalant le record du plus gros gain de l'histoire, qui avait été décroché par un Autrichien en mars dernier.

Le jackpot est tombé. Hier, mardi 19 août, 250 millions d'euros étaient mis en jeu à l'EuroMillions. Et c'est un Français qui a décroché le gros lot avec la combinaison suivante : le 24, le 31, le 34, le 41, le 43 ainsi que les deux numéros étoiles 6 et 8.

Ce gain est entré dans l'histoire du loto européen, puisqu'il s'agit de la plus grosse cagnotte jamais remportée, à égalité avec un joueur autrichien qui avait remporté cette somme en mars 2025.

C'est également le nouveau record de gain en France, le précédent datant du 15 octobre 2021. Une Polynésienne avait à l'époque remporté 220 millions d'euros.

Sur le même sujet EuroMillions : que peut-on s'acheter avec 250 millions d’euros ? Lire

L'heureux gagnant, qui a dû passer une nuit assez courte, doit désormais appeler le 09 69 36 60 60 afin d'être mis en relation avec l'équipe Accompagnement et Expérience Gagnants de la Française des Jeux.

EuromillionschanceJackpotLotojeux d'argent

À suivre aussi

EuroMillions : que peut-on s'acheter avec 250 millions d’euros ?
EuroMillions : jusqu'à quelle heure peut-on jouer ?
EuroMillions : voici les numéros qui sortent le plus souvent

Ailleurs sur le web

Dernières actualités