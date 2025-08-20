EuroMillions : un joueur français remporte le jackpot exceptionnel de 250 millions d'euros

Un Français a remporté hier, mardi 19 août, les 250 millions d'euros mis en jeu à l'EuroMillions, égalant le record du plus gros gain de l'histoire, qui avait été décroché par un Autrichien en mars dernier.

Le jackpot est tombé. Hier, mardi 19 août, 250 millions d'euros étaient mis en jeu à l'EuroMillions. Et c'est un Français qui a décroché le gros lot avec la combinaison suivante : le 24, le 31, le 34, le 41, le 43 ainsi que les deux numéros étoiles 6 et 8.

Ce gain est entré dans l'histoire du loto européen, puisqu'il s'agit de la plus grosse cagnotte jamais remportée, à égalité avec un joueur autrichien qui avait remporté cette somme en mars 2025.

C'est également le nouveau record de gain en France, le précédent datant du 15 octobre 2021. Une Polynésienne avait à l'époque remporté 220 millions d'euros.

L'heureux gagnant, qui a dû passer une nuit assez courte, doit désormais appeler le 09 69 36 60 60 afin d'être mis en relation avec l'équipe Accompagnement et Expérience Gagnants de la Française des Jeux.