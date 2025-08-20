«J’aime vos petits seins» : un homme tire une flèche accompagnée d'un message obscène dans la chambre d'une enfant

Un homme de 35 ans a été condamné ce mardi 19 août après avoir tiré une flèche comportant des messages à caractère sexuel dans la chambre d’une enfant de 11 ans. Les faits se sont déroulés il y a une semaine dans la ville de Périgueux.

Des faits très graves. Un homme de 35 ans a été condamné ce mardi 19 août à 10 mois de prison ferme à Périgueux (Dordogne) pour avoir transmis, le 13 août dernier, un message à caractère sexuel à deux jeunes filles âgées de 11 ans. Le jour des faits, le trentenaire s’est servi d’un arc et d’une flèche pour envoyer son message.

Sur le papier, accroché à la flèche, était inscrite la phrase suivante : «j’aime vos petits seins, ça m’excite trop», rapportent nos confrères de chez Ici Dordogne. Après l’ouverture de l’enquête, les deux jeunes filles ont précisé qu’elles avaient repéré un homme traînant depuis plusieurs jours en bas de leur immeuble. Ce dernier les avait sifflées avant de leur demander de montrer leurs seins.

Un homme déjà connu des services de police

Les enquêteurs se sont orientés vers un voisin âgé d’une trentaine d’années, déjà connu de la justice. Ses initiales correspondent à celles apposées sur la lettre envoyée aux deux enfants.

Au cours de perquisitions menées à son domicile, les policiers ont mis la main sur un arc et des flèches similaires à celle reçue par les fillettes.

Placé en garde à vue, l’homme de 35 ans a nié toute responsabilité et a évoqué un complot orchestré, selon lui, par certains de ses débiteurs. Mais un élément est venu fragiliser sa défense : sa propre mère.

En effet, cette dernière a dit avoir reconnu son écriture sur la lettre. L’homme a finalement été condamné à 10 mois de prison. Son sursis d’un an a été révoqué pour une autre affaire. Selon nos confrères, le prévenu passera, au total, 22 mois en prison.