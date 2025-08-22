«Philippe de Villiers raconte Saint Louis» : CNEWS diffuse un documentaire exceptionnel ce dimanche à 21h

Ce dimanche 24 août, CNEWS diffuse à 21h : «Philippe de Villiers raconte Saint Louis», un documentaire exceptionnel permettant de découvrir ou redécouvrir le prodigieux destin de ce roi de France à la foi extraordinaire.

Un roi illustre à plus d'un titre. À la veille de la Saint Louis, CNEWS propose, dimanche 24 août à 21h, le documentaire exceptionnel : «Philippe de Villiers raconte Saint Louis».

Saint Louis fut un roi immense, un mur porteur de notre pays et de notre civilisation. Dans ce film, Philippe de Villiers part sur les traces de ce souverain du XIIIe siècle à l’humanité si sensible, en parcourant Rocamadour, Royaumont, Paris, Aix-en-Provence, Aigues-Mortes, Saint-Jean-d’Acre ou Tunis.

Un bâtisseur proche de son Dieu et de son peuple

Architecte de la lumière, bâtisseur de la Sainte-Chapelle, Saint Louis incarne le beau, le grand, le Bien. Roi «donné», il troqua sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance.

Des images sublimes, et de nombreuses illustrations originales plongent le téléspectateur au cœur du siècle des cathédrales, au côté de ce roi qui n’abandonna jamais ni son Dieu ni son peuple.