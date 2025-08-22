Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Philippe de Villiers raconte Saint Louis» : CNEWS diffuse un documentaire exceptionnel ce dimanche à 21h

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 24 août, CNEWS diffuse à 21h : «Philippe de Villiers raconte Saint Louis», un documentaire exceptionnel permettant de découvrir ou redécouvrir le prodigieux destin de ce roi de France à la foi extraordinaire.

Un roi illustre à plus d'un titre. À la veille de la Saint Louis, CNEWS propose, dimanche 24 août à 21h, le documentaire exceptionnel : «Philippe de Villiers raconte Saint Louis». 

Saint Louis fut un roi immense, un mur porteur de notre pays et de notre civilisation. Dans ce film, Philippe de Villiers part sur les traces de ce souverain du XIIIe siècle à l’humanité si sensible, en parcourant Rocamadour, Royaumont, Paris, Aix-en-Provence, Aigues-Mortes, Saint-Jean-d’Acre ou Tunis. 

Un bâtisseur proche de son Dieu et de son peuple

Architecte de la lumière, bâtisseur de la Sainte-Chapelle, Saint Louis incarne le beau, le grand, le Bien. Roi «donné», il troqua sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. 

Sur le même sujet Pèlerinage de Chartres : «C'est une démarche pour se recentrer sur sa foi», confie Henri D'Anselme Lire

Des images sublimes, et de nombreuses illustrations originales plongent le téléspectateur au cœur du siècle des cathédrales, au côté de ce roi qui n’abandonna jamais ni son Dieu ni son peuple.

DocumentaireHistoirepatrimoineCNEWS

À suivre aussi

«aka Charlie Sheen» : le comédien revient sur ses addictions aux drogues dans un documentaire explosif
Charlie Hebdo : un cinéma de Saint-Ouen annule la projection d’un documentaire sur le procès de l’attentat islamiste
«I love Peru» : de quoi parle le vrai-faux documentaire de et avec Raphaël Quenard ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités