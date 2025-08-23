«On entend dire des gens qu'ils ne veulent plus vivre ici, qu'ils ont peur pour eux et leurs enfants», juge Pascal Bitot-Panelli. L’expert en sécurité réagit au trafic de drogue qui gangrène la France, notamment à Clermont-Ferrand. La ville fait actuellement face à une recrudescence de violences liées au trafic de stupéfiants. Quatre décès liés au narcotrafic ont été recensés depuis février 2025.
