Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On entend dire des gens qu'ils ne veulent plus vivre ici, qu'ils ont peur pour eux et leurs enfants», juge Pascal Bitot-Panelli

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On entend dire des gens qu'ils ne veulent plus vivre ici, qu'ils ont peur pour eux et leurs enfants», juge Pascal Bitot-Panelli. L’expert en sécurité réagit au trafic de drogue qui gangrène la France, notamment à Clermont-Ferrand. La ville fait actuellement face à une recrudescence de violences liées au trafic de stupéfiants. Quatre décès liés au narcotrafic ont été recensés depuis février 2025. 

trafic de droguenarcotraficViolenceClermont-Ferrand

À suivre aussi

«On vit un niveau de violence jamais atteint» : Clermont-Ferrand rongé par le narcotrafic
Trafic de drogue : Bruno Retailleau inaugure un commissariat en Guadeloupe ce samedi
Mexique : six têtes humaines retrouvées sur une route au centre du pays

Ailleurs sur le web

Dernières actualités