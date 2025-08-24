Toute l’actu en direct 24h/24
Nouveau Parti anticapitaliste : la formation d'extrême gauche se rassemble ce dimanche dans l'Aude

L'organisation d'extrême gauche se retrouve dans l'Aude, de dimanche à mercredi. [REMY GABALDA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) effectue sa rentrée politique ce dimanche, à l’occasion de son université d’été, du 24 au 27 août, à Port Leucate, dans l’Aude. 

Bien que non représenté au Parlement, le Nouveau Parti anticapitaliste compte bien peser dans le paysage politique français. À partir de ce dimanche, le NPA lance son université d’été à Port-Leucate (Aude).

Jusqu’au mercredi 27 août, la formation politique d’extrême gauche fera le point sur la situation politique du pays, mais également un tour de la situation internationale, «en Ukraine et en Palestine».

Plusieurs intervenants au programme

En compagnie de représentants du parti et de spécialistes et chercheurs, d’autres ateliers sur «la montée de l’extrême droite», l’écologie radicale, mais aussi la stratégie à adopter pour les prochaines élections municipales de 2026 seront organisés.

Au-delà des figures du NPA tels qu’Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle, d’autres personnalités politiques prendront la parole lors de cette université d’été. En effet, les députés LFI Ersilia Soudais et Hadrien Clouet seront ainsi présents dans l’Aude.

Christian Tein, le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), le principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, participera à cette université. Placé sous contrôle judiciaire, celui-ci est pourtant interdit de séjour dans le département. 

Il a récemment été au cœur de l’actualité, martelant son opposition à l’accord de Bougival, censé mettre fin à des mois de tension sur l’île.

