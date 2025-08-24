Nouveau Parti anticapitaliste : la formation d'extrême gauche se rassemble ce dimanche dans l'Aude

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) effectue sa rentrée politique ce dimanche, à l’occasion de son université d’été, du 24 au 27 août, à Port Leucate, dans l’Aude.

Bien que non représenté au Parlement, le Nouveau Parti anticapitaliste compte bien peser dans le paysage politique français. À partir de ce dimanche, le NPA lance son université d’été à Port-Leucate (Aude).

Jusqu’au mercredi 27 août, la formation politique d’extrême gauche fera le point sur la situation politique du pays, mais également un tour de la situation internationale, «en Ukraine et en Palestine».

Plusieurs intervenants au programme

En compagnie de représentants du parti et de spécialistes et chercheurs, d’autres ateliers sur «la montée de l’extrême droite», l’écologie radicale, mais aussi la stratégie à adopter pour les prochaines élections municipales de 2026 seront organisés.

✊ Pour préparer une rentrée unitaire et révolutionnaire, RDV à notre université d’été du 24 au 27 août à Port-Leucate (11) !

📣 Meeting de rentrée, débats, tables rondes, rencontres et projections !

Infos👉https://t.co/J98ZbWgvyVpic.twitter.com/tqfExnTOf5 — NPA - L'Anticapitaliste (@NPA_officiel) July 10, 2025

Au-delà des figures du NPA tels qu’Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle, d’autres personnalités politiques prendront la parole lors de cette université d’été. En effet, les députés LFI Ersilia Soudais et Hadrien Clouet seront ainsi présents dans l’Aude.

Christian Tein, le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), le principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, participera à cette université. Placé sous contrôle judiciaire, celui-ci est pourtant interdit de séjour dans le département.

🏖️ 17è université d'été du NPA

Christian Tein, président du @FlnksOfficiel nous fera l'honneur d'être présent à notre université d'été et participera à un atelier sur la situation et l'avenir de la Kanaky et interviendra aussi lors de notre meeting lundi soir ! pic.twitter.com/h74aIm8Ho3 — NPA - L'Anticapitaliste (@NPA_officiel) August 20, 2025

Il a récemment été au cœur de l’actualité, martelant son opposition à l’accord de Bougival, censé mettre fin à des mois de tension sur l’île.