La lutte contre l'antisémitisme «est un combat existentiel pour la France», a assuré la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas après le Conseil des ministres, ce mercredi 27 août.
Lutte contre l'antisémitisme : «C’est un combat existentiel pour la France», assure Sophie Primas
La lutte contre l'antisémitisme «est un combat existentiel pour la France», a assuré la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas après le Conseil des ministres, ce mercredi 27 août. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le