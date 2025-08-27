Toute l’actu en direct 24h/24
Lutte contre l'antisémitisme : «C’est un combat existentiel pour la France», assure Sophie Primas

La lutte contre l'antisémitisme «est un combat existentiel pour la France», a assuré la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas après le Conseil des ministres, ce mercredi 27 août. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La lutte contre l'antisémitisme «est un combat existentiel pour la France», a assuré la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas après le Conseil des ministres, ce mercredi 27 août. 

AntisémitismecombatFrance

