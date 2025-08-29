Bison Futé : voici les prévisions sur les routes pour le dernier week-end des vacances d'été

À quelques jours de la rentrée scolaire, les routes seront encore chargées pour ce dernier week-end des vacances d'été, surtout dans le sens des retours. Voici les prévisions de Bison Futé.

C'est la fin des vacances mais pas celle des embouteillages. Alors que la rentrée scolaire approche à grand pas, de nombreux plaisanciers vont regagner leur domicile ce week-end.

Et les grands axes routiers seront très chargés dès ce vendredi 29 août. Bison Futé prévoit en effet une circulation très difficile sur les routes d'Île-de-France et des départements méditerranéens, particulièrement sur les autoroutes A7, A8 et A9 dans le sens des retours.

© Bison Futé

En région parisienne, «les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) et la commune de Wissous (Essonne), puis sur l’autoroute A6», a expliqué Bison Futé.

La circulation devrait être ensuite très dense sur les radiales et les rocades (A86 et Boulevard Périphérique) jusqu'en fin de soirée.

Il est à noter que des embouteillages devraient également se former dans le sens des départs sur la plupart des grands axes de la moitié sud. «Ces encombrements devraient globalement s’étendre du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée», estime Bison Futé.

Un samedi très difficile sur les routes

Ce samedi, les routes seront encore plus chargées. «Dans le sens des départs, les déplacements devraient être difficiles en région Auvergne-Rhône-Alpes, où l’autoroute A7, la route nationale 85 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc seront très sollicités», prédit Bison Futé.

© Bison Futé

Et dans le sens des retours, «la journée devrait être particulièrement difficile sur les axes de la moitié Ouest (A10, A11, A71) et dans le quart Sud-Est (A7 et pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie).

En Île-de-France, des embouteillages pourraient se former dès la fin de la matinée sur les axes habituels, à savoir sur l'autoroute A10 entre Janvry et Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation pourraient être enregistrées autour de la capitale.

Retour au calme ce dimanche

Les conditions de circulation seront nettement plus agréables ce dimanche, veille de la rentrée scolaire. Dans le sens des retours, des congestions seront tout de même à prévoir dans le quart Nord-Est du territoire, à l’instar des autoroutes A16, A25 et A13, mais aussi sur l’A10 et l’A11.

© Bison Futé

En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6, avec des difficultés de circulation ou des ralentissements qui devraient être enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée.

L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes jusque dans la soirée, mais rien de comparable avec la veille.