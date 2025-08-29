Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Insécurité : «Nos concitoyens, à 95%, attendent exactement la même chose que ceux qui habitent dans le 16e arrondissement de Paris», assure Juliette Méadel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Nos concitoyens, à 95%, attendent exactement la même chose que ceux qui habitent dans le 16e arrondissement de Paris», a assuré Juliette Méadel, la ministre déléguée chargée de la Ville, ce vendredi 29 août, sur le plateau de la Grande Interview CNEWS-Europe 1. Elle est revenue sur la montée de l'insécurité en France. 

insécuritéParisJuliette Méadel

À suivre aussi

Clermont-Ferrand : le cauchemar de ces habitants face à l'insécurité
«Je me suis pris des jets de pierres» : le cri du cœur d'une mère de famille de Clermont-Ferrand dépassée par la violence liée au narcotrafic
Homme poignardé pour avoir protégé sa compagne : «Cela laisse sans voix, nous sommes tous potentiellement la victime de ces attaques barbares», se désole Eric Revel
Homme poignardé pour avoir protégé sa compagne : «Dans ce pays, les conditions de sécurité au quotidien ne sont pas assurées», déplore Arnaud Benedetti

Ailleurs sur le web

Dernières actualités