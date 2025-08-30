République tchèque : il pilote une F2 sur l’autoroute, la police continue de le rechercher activement

En République tchèque, une monoplace de F2, l'antichambre de la Formule 1, a été aperçue sur les autoroutes nationales, au grand dam de la police qui est à sa recherche.

Un circuit improvisé au milieu de la circulation. Alors que les monoplaces de Formule 1 sont plutôt adeptes des circuits fermés comme celui de Zandvoort, où se déroule actuellement le Grand prix des Pays-Bas, certains préfèrent s'engager sur les voies rapides tchèques avec une F2.

Selon plusieurs médias, une monoplace de l'antichambre de la F1, aux couleurs de Ferrari, a été aperçue, le 18 août dernier, sur l'autoroute D4. Sans plaques, sans clignotants et équipée de pneus lisses, le véhicule était accompagné d'une Mercedes AMG GT, d'une Lamborghini Murcielago et d'une Corvette C7 Z06, en train de capter la scène.

Deux ans de prison en cas d'interpellation

Pour l'heure, les autorités tchèques sont à la recherche du pilote et de ses acolytes. «Nous allons procéder au contrôle des conducteurs qui accompagnaient la monoplace, dont les plaques d’immatriculation sont lisibles», a déclaré Vlasta Suchánková, porte-parole de la police tchèque.

Si le pilote de la monoplace est inconnu, ses propriétaires sont plutôt connus en République tchèque : il s'agit de Patrik et Lucas, à la tête d'un collectif nommé «TrackZone». Sur leur chaîne YouTube, ces derniers mettent en avant de nombreux véhicules de sport dont une monoplace similaire à celle apparue sur l'autoroute D4.

La conduite d'un tel engin sur la route peut rapporter de nombreuses vues sur YouTube, mais aussi des sanctions importantes : le pilote risque jusqu'à deux ans de prison et une amende importante en cas d'interpellation.