Une fausse dentiste arrêtée en Floride pour avoir collé des facettes dentaires avec de la super glue

Une femme de Pinellas Park, en Floride, a été arrêtée pour avoir exercé illégalement en tant que dentiste, après que ses patients ont dû être pris en charge en urgence à la suite de ses interventions.

Aux États-Unis, l'information a dû faire grincer des dents. Une résidente de Pinellas Park, en Floride (États-Unis), a été mise en détention après avoir été inculpée pour «exercice illégal de la profession de dentiste», après avoir pratiqué des soins sur des patients qui ont ensuite dû recevoir des soins d’urgence, rapporte la chaîne locale américaine Fox 13 News.

Emely Martinez, 36 ans, proposait en effet ses services sur les réseaux sociaux en se présentant comme technicienne spécialisée en facettes dentaires à prix plus que réduits. Sauf qu'en opérant sans aucune formation, elle a provoqué chez ses clients de multiples infections, des dommages permanents et des factures élevées pour réparer les dégâts. La police l’a interpellée le 20 août.

Des soins dentaires à des prix défiant toute concurrence

D’après les enquêteurs, la jeune femme aurait même utilisé de la super glue pour fixer certaines facettes dentaires. Une partie de ses clients ignorait totalement qu’elle n’avait pas les diplômes requis pour exercer légalement. Deux patients l’ont recontactée après avoir ressenti de fortes douleurs dans les jours et semaines suivant l’intervention. D’autres ont dû être pris en charge en urgence par des professionnels de la santé dentaire afin d’éviter des dommages irréversibles à leur dentition.

Alors que des chirurgiens-dentistes facturent entre 900 et 1.500 dollars (750 à 1.300 euros) par facette, Emely Martinez proposait l’intégralité de la dentition pour seulement 2.500 dollars (2.100 euros). Une offre très attractive, mais loin d’être sans risque. La trentenaire avait déjà été arrêtée en mars pour le même motif dans le comté de Hillsborough, également en Floride.

Malgré cette première affaire, pour laquelle elle devait comparaître vendredi dernier, elle a continué à exercer en juin et juillet. Les autorités estiment qu’elle aurait aussi pratiqué des extractions et d’autres interventions sur des enfants, sans que des victimes ne se soient manifestées. Après cette deuxième arrestation, Emely Martinez fait désormais l’objet de poursuites dans deux comtés différents de Floride et a été incarcérée à la prison du comté de Pinellas.