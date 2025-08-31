«Nous voulons inciter nos concitoyens à se protéger» : la commune de Fontenay-aux-Roses finance en partie l'installation d'alarmes chez ses habitants

La commune de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, a lancé un dispositif pour encourager ses habitants à investir dans des alarmes anti-intrusion afin de lutter contre les cambriolages. La commune participe aux frais à hauteur de 300 euros maximum.

Une aide bienvenue. Dans la commune de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, certains systèmes d'alarmes sont financés par la mairie. Les équipes de CNEWS ont pu rencontrer l'un des propriétaires concernés, Laurent. L'installation de son alarme lui a coûté 900 euros, dont 300 euros pris en charge par la ville.

«C'est surtout de la prévention. On se sent beaucoup plus serein maintenant qu'on a une alarme pour partir en vacances ou bien aller travailler pendant la journée. C'est vraiment un gage de sérénité et de confort», a-t-il confié à notre micro.

le dispositif reconduit pour une autre année

Ce coup de pouce financier de la ville incite les habitants à acheter ou à louer des alarmes anti-intrusion. Pour profiter du dispositif, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Si ce financement n'est pas trop coûteux pour la ville, il a essentiellement été mis en place pour inciter les Fontenaisiens à sécuriser leur foyer.

«L'aide que l'on donne est relativement modérée puisqu'elle est de 300 euros. C'est un petit budget pour la commune, puisqu'en un an, nous avons dépensé 5.000 euros sur un budget de 40 millions, ça reste une dépense relativement marginale. L'idée était d'inciter nos concitoyens à se protéger, car ce sont des cambriolages qui sont souvent d'opportunité et ce sont ceux pour lesquels une alarme est la plus efficace», explique le maire UDI de la ville, Laurent Vastel.

Lancé en juillet 2024 pour une période expérimentale, le dispositif vient d'être reconduit pour une nouvelle année.