Ostéoporose : voici à quel âge il faut faire cet examen des os

L’ostéoporose est une maladie qui attaque les os et touche principalement les femmes âgées. Sa détection se fait grâce à un examen qu’il convient de réaliser relativement jeune.

Il vaut mieux prévenir que guérir. Près de 40 % des femmes de 65 ans souffrent d’ostéoporose, une maladie qui fragilise les os et augmente considérablement le risque de fractures, notamment au niveau du poignet, de la hanche ou des vertèbres.

Elle touche essentiellement les femmes après la ménopause, en raison de la diminution de la production d’hormones, mais peut également concerner les hommes plus âgés.

Un dépistage à réaliser à partir de 60 ans

L’ostéoporose est une maladie silencieuse : elle ne provoque aucun symptôme particulier avant l’apparition de fractures, parfois à la suite de traumatismes mineurs. C’est pourquoi le dépistage est essentiel. L’examen qui permet de la diagnostiquer est l’ostéodensitométrie, qui permet de mesurer la densité minérale osseuse, en particulier au niveau du rachis et du col du fémur.

Il n’y a pas d’âge strictement défini pour réaliser cet examen, mais le Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses (GRIO) recommande de l'effectuer à partir de 60 ans.

Cependant, certains facteurs de risque peuvent justifier de pratiquer une ostéodensitométrie : antécédents familiaux de fractures, ménopause précoce, tabagisme, consommation excessive d’alcool ou encore la prise prolongée de cortisone.

Un diagnostic précoce permet de mettre en place des mesures adaptées : hygiène de vie, apport en calcium et en vitamine D, activité physique régulière.