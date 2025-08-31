«Permet de connaître la classe de votre enfant à la rentrée» : attention à cette arnaque qui se répand

C’est toujours l’inquiétude de la fin d'été : la composition des classes de la rentrée. Cependant, il faut faire preuve de patience car seul l’établissement scolaire est autorisé à divulguer la liste. Si un site vous promet de vous la dévoiler en amont, attention, c’est un piège.

Patience est le maître mot si vous ne voulez pas vous faire attraper. Certains sites similaires à ceux qui ont été supprimés l’année dernière («VoirMaClasse.com», «RevealClasse.fr»...) vont certainement refaire leur apparition pour vous piéger avant la rentrée.

Ces plateformes qui promettent de divulguer le nom de ses futurs camarades de classe ne sont en réalité qu’un leurre. Ce sont des pièges destinés à récolter des informations personnelles. En effet, ces derniers demandent systématiquement de remplir un formulaire, afin de connaître la composition des classes : noms, prénoms, adresse, coordonnées bancaires seront possiblement demandés.

Si vous êtes tombés dans le piège, il est fortement recommandé de signaler la plateforme sur le site du gouvernement. En cas d’informations bancaires partagées, il vous suffit d’appeler votre banque directement. Ces fraudes apparaissent couramment dans des mails ou des SMS.

La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) rappelle que la composition des classes est constituée entre la fin de l’année scolaire précédente et le début de la rentrée par les chefs d’établissement et que celle-ci ne peut être connue que selon les modalités d’affichage décidées par ces derniers.

Les choses à ne pas faire

L’Académie de Paris, de son côté, avertit les parents et les élèves à ne pas divulguer ces listes à l’extérieur du bâtiment. Des plateformes sécurisées comme l’espace numérique de travail (ENT) sont justement là pour leur permettre de visualiser ces listes de chez eux.

«En cas de publication à l’extérieur de l’établissement scolaire, cela peut engendrer, dans certains cas spécifiques, des risques pour la vie privée des enfants et des parents concernés. L'affichage extérieur peut révéler la localisation des enfants, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité et de sécurité», explique-t elle.

La Cnil déconseille également aux parents de partager la photo de leur enfant sur les réseaux sociaux, même dans le cadre d’une photo de groupe. De telles images peuvent être détournées à des fins malveillantes.