Retraite progressive : ce qui va changer à partir de septembre

À partir du 1er septembre les salariés du privé comme du public pourront accéder à une retraite progressive dès l’âge de 60 ans. Le dispositif n’était accessible jusque-là qu’à partir de 62 ans.

Travailler tout en percevant une partie de sa pension. À compter de ce 1er septembre, les actifs éligibles pourront accéder à la retraite progressive dès l’âge de 60 ans, quel que soit leur année de naissance. La mesure, intéressante pour les fins de carrière, vise à permettre à davantage de Français d’aménager et de faciliter leur transition entre emploi et retraite. Au préalable, les règles différaient en fonction de la génération et pouvaient repousser l’accès au dispositif à 62 ans.

Si tous les régimes sont concernés, du salarié du privé, aux agents de la fonction publique, en passant par les professions libérales et les travailleurs indépendants, pour pouvoir en bénéficier il faut avoir validé au moins 150 trimestres de cotisation, soit l’équivalent de 37,5 années. En outre, il faut exercer une activité partielle comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet. Par exemple, un temps partiel à 60 % donne droit à 40 % du montant de la retraite provisoire.

Pour les salariés, l’accord de l’employeur reste indispensable, même si l’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation.

Enfin, la demande de retraite progressive doit être effectuée en ligne sur le site Info retraite. Afin d’être accordée, elle doit être réalisée au plus tôt cinq mois avant la date souhaitée.