Météo : les images impressionnantes des orages qui ont frappé le sud-est de la France cette nuit (vidéo)

Alors que trois départements du sud-est du pays restent placés jusqu'à ce lundi après-midi en vigilance orange orages et sept dont le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var pour risques d'inondations selon Météo-France, les intempéries ont été particulièrement violentes cette nuit.

Des images qui captivent. De nombreux internautes ont capturé dans la nuit de ce dimanche à lundi les épisodes orageux qui ont frappé le sud-est de la France, dont certains départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages.

L'orage violent qui a circulé entre Uzès et Orange cette nuit, observé depuis les environs de Orange. Forte activité foudre dont de très nombreux impacts, et rotation marquée. Plusieurs surtensions observées, dont certaines probablement liées au vent. pic.twitter.com/O5ppFe7xTt — Mathieu Brochier (@MathieuBrochier) September 1, 2025

Une situation telle que les préfets du Rhône et du Var ont pris la décision rarissime de reporter la rentrée scolaire à mardi, afin de «garantir la sécurité des élèves et des parents».

Les autres départements concernés par l'alerte orange pour des orages sont l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Ce niveau d'alerte a cependant été levé à 6h pour la Lozère, le Gard et l'Ardèche.