Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Un homme a blessé plusieurs personnes au couteau en plein centre-ville de Marseille avant d'être abattu par la police. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est rendu sur place dans la soirée. Suivez l'évolution de la situation en direct.
Bruno Retailleau : «Nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires»

«Nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires», a martelé le ministre, alors que l'auteur de l'attaque était un Tunisien, en situation régulière. 

«Sans les policiers, il y aurait eu d'autres victimes», souligne Bruno Retailleau

Arrivé à Marseille, le ministre de l'Intérieur a salué le courage des policiers qui ont neutralisé l'assaillant. «Sans eux, il y aurait eu d'autres victimes», a-t-il souligné. 

Le maire de Marseille, Benoit Payan, exprime son «soutien» aux victimes de «l'ignoble agression»
«Ce qui s’est passé à Marseille est un drame terrible», souligne Renaud Muselier, président de la région Sud
Selon les premiers éléments, le suspect venait d'avoir une altercation avec le gérant d'un hôtel

Le suspect, «un homme de nationalité tunisienne en situation régulière», avait été expulsé d'un hôtel du quartier de Belsunce en raison d'impayés peu avant l'attaque, a indiqué le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone. Il est ensuite revenu à l'hôtel pour attaquer le gérant. 

 

«Marseille est à nouveau défigurée par l'insécurité», déplore la présidente du département
Bruno Retailleau va se rendre sur place

Le ministre de l'Intérieur va se rendre à Marseille ce jour. ll est attendu vers 20h30 à l'Evêché, l'hôtel de police de la ville. 

Plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Marseille, l'assaillant abattu par la police

Au moins 5 personnes ont été blessées, dont une se trouve en urgence absolue, dans une attaque au couteau survenue en plein centre de Marseille, cours Belsunce. 

L'assaillant a été neutralisé par les forces de l'ordre. 

«Nous devons reprendre le contrôle des flux migratoires», martèle Bruno Retailleau
Attaque au couteau à Marseille : expulsé d'un hôtel, dangereux... Ce que l'on sait du suspect de nationalité tunisienne
«On vit dans un pays où on a peur de sortir», déplore Eric Revel

