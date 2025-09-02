Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Eurobasket 2025 : déjà qualifiés pour les 8e, les Bleus battent la Pologne 83 à 76

La France affrontera l'Islande jeudi. [Wojtek RADWANSKI / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France de basket, déjà qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro avant même de jouer, a battu la Pologne ce mardi soir à Katowice (83-76). 

Après leur défaite contre Israël, les Bleus sont repartis de l'avant ce mardi, en battant la Pologne, pays hôte de l'Euro, 83 à 76, à la Spodek Arena de Katowice. 

Le capitaine Guerschon Yabusele avait exigé «une réaction» deux jours après le revers infligé par Israël. Et il en a été une des têtes de file, inscrivant 36 points, son record en Bleu. Malgré quelques passages à vide, les Bleus sont parvenus à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. 

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

Assurée de sa qualification grâce aux victoires d'Israël et de la Slovénie plus tôt dans la journée, l'équipe de France aura une dernière rencontre à disputer jeudi contre l'Islande pour décider de son classement avant la phase finale à Riga (Lettonie).

SportBasketEuroBasket

À suivre aussi

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition
Eurobasket 2025 : pourquoi Alexandre Sarr est-il forfait pour la fin de la compétition avec l'équipe de France ?
Chris Froome a lourdement chuté lors d'un entraînement près de Saint-Raphaël.
Cyclisme : un quadruple vainqueur du Tour de France a échappé de peu à la mort après une lourde chute à l’entraînement

Ailleurs sur le web

Dernières actualités