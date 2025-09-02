Eurobasket 2025 : déjà qualifiés pour les 8e, les Bleus battent la Pologne 83 à 76

L'équipe de France de basket, déjà qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro avant même de jouer, a battu la Pologne ce mardi soir à Katowice (83-76).

Après leur défaite contre Israël, les Bleus sont repartis de l'avant ce mardi, en battant la Pologne, pays hôte de l'Euro, 83 à 76, à la Spodek Arena de Katowice.

Le capitaine Guerschon Yabusele avait exigé «une réaction» deux jours après le revers infligé par Israël. Et il en a été une des têtes de file, inscrivant 36 points, son record en Bleu. Malgré quelques passages à vide, les Bleus sont parvenus à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Assurée de sa qualification grâce aux victoires d'Israël et de la Slovénie plus tôt dans la journée, l'équipe de France aura une dernière rencontre à disputer jeudi contre l'Islande pour décider de son classement avant la phase finale à Riga (Lettonie).