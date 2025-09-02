Emmanuel Macron a enjoint aux chefs du camp gouvernemental de "travailler" avec le PS

Emmanuel Macron a "enjoint" mardi aux chefs de la coalition gouvernementale de "travailler avec les socialistes" et d'autres partis à l'exclusion de LFI et du RN, "pour élargir" son assise dans la perspective du vote de confiance demandé par François Bayrou "et le cas échéant après", a rapporté un participant à l'AFP.

"Tous les participants" à un déjeuner à l'Elysée, qui a réuni le Premier ministre et les chefs de parti Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains), se sont prononcés "contre la dissolution", a-t-on ajouté de même source.

"Le président de la République leur a dit qu'ils avaient un devoir de responsabilité et de stabilité", a-t-on dit.