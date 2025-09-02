Après Les Républicains et Renaissance, François Bayrou doit consulter Edouard Philippe, président du parti Horizons, à 19h.
A l’issue de sa réunion avec François Bayrou, Gabriel Attal a réassuré que le groupe Ensemble pour la République «ne votera pas pour faire chuter le gouvernement». «Notre position ne change pas», a-t-il déclaré, ajoutant «vouloir travailler avec toutes les autres forces politiques à l’Assemblée nationale».
Alors que le 8 septembre, date du vote de confiance approche, l’ancien Premier ministre a considéré que «la date majeure du pays était le 31 décembre». «Nous voulons que la France puisse disposer d’un budget pour l’année prochaine».
A moins d'une semaine du vote de confiance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou serait prêt à revenir sur la suppression des jours fériés prévue dans son plan de redressement des finances publiques, a suggéré mardi le patron du parti Les Républicains, Bruno Retailleau.
«Ce que nous avons dit au Premier ministre, c'est qu'il fallait qu'un certain nombre de mesures qui heurtent les Français puissent être soustraites, retirées du plan», a affirmé Bruno Retailleau à l'issue de son entretien d'environ une heure avec François Bayrou
Emmanuel Macron a "enjoint" mardi aux chefs de la coalition gouvernementale de "travailler avec les socialistes" et d'autres partis à l'exclusion de LFI et du RN, "pour élargir" son assise dans la perspective du vote de confiance demandé par François Bayrou "et le cas échéant après", a rapporté un participant à l'AFP.
"Tous les participants" à un déjeuner à l'Elysée, qui a réuni le Premier ministre et les chefs de parti Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains), se sont prononcés "contre la dissolution", a-t-on ajouté de même source.
"Le président de la République leur a dit qu'ils avaient un devoir de responsabilité et de stabilité", a-t-on dit.
L'ex-président Nicolas Sarkozy plaide pour une dissolution de l'Assemblée nationale comme unique "solution" à la crise politique actuelle, sans appeler les LR à voter la confiance à François Bayrou contrairement au patron du parti Bruno Retailleau, dans un entretien au Figaro mis en ligne mardi.
"J’ai eu l’occasion de le dire au président de la République cet été : je suis persuadé qu’il n’y aura pas d’autre solution que la dissolution", affirme l'ancien président, qui qualifie la décision de François Bayrou de demander la confiance à l'Assemblée de "suicide politique".
Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Élysée pour déjeuner le Premier ministre François Bayrou et les chefs des partis membres de sa coalition gouvernementale, a affirmé à l'AFP l'entourage d'un participant. Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont été conviés à cette réunion de crise à six jours d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui devrait déboucher sur la chute du gouvernement Bayrou, selon cette source confirmant une information du Figaro. L'Élysée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
La patronne du RN rejettent l'idée d'un gouvernement expédiant les affaires courantes en cas d'échec du vote de confiance lundi prochain, et appelle à «une dissolution ultra rapide».
Le président de Place publique Raphaël Glucksmann a invité ce mardi le Premier ministre François Bayrou à revenir sur sa décision de solliciter le 8 septembre un vote de confiance à l'Assemblée nationale pour ouvrir un véritable «processus de négociations».
«S'il y a un vote le 8 (septembre), il n'y a pas de confiance à accorder et de chèque en blanc à signer. C'est impossible», a affirmé Raphaël Glucksmann, à l'issue d'un entretien d'une heure avec le chef du gouvernement.
«L'annonce du vote du 8 septembre a cassé la possibilité de (...) négociations» sur le projet de budget, a-t-il expliqué, en plaidant face au «problème grave» de la dette en faveur d'un «processus de négociation» qui permette d'«obtenir une majorité pour un budget».
Pour Marine Le Pen, François Bayrou «a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable» et de consulter les forces politiques «après» avoir pris la décision de demander un vote de confiance.
«Si le Premier ministre avait vraiment voulu consulter les partis politiques, il l'aurait fait en juillet, et n'aurait pas attendu de le faire aujourd'hui», affirme la cheffe de file à la sortie de Matignon.
Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu estime ce matin que son parti peut «avoir une majorité absolue» à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées sont organisées à la suite d'une nouvelle dissolution.
«Des sondages nous invitent à penser qu'on peut faire la course en tête et moi je crois que nous pouvons avoir une majorité absolue», affirme-t-il.
Il affirme croire que «l'écroulement du bloc central» pourrait «amener une majorité Rassemblement national et alliés» de l'UDR d'Eric Ciotti, car le RN est selon lui «le garant de la stabilité» souhaitée par les Français.
La secrétaire générale de la CGT dénonce ce mardi sur France 2 le Budget proposé par François Bayrou et en réclame un nouveau. «François Bayrou a lié son destin à celui de son budget», juge-t-elle, alors qu'un vote de confiance doit avoir lieu lundi prochain à l'Assemblée nationale.
Le maire LR de Meaux estime ce mardi sur RTL qu'après le 8 septembre, et la chute annoncée du gouvernement, «on va repartir sur cette descente aux enfers que subit notre pays depuis la dissolution parce qu'il n'y a pas de solution».
Pour sortir de la crise, Jean-François Copé appelle donc Emmanuel Macron à accepter «l'idée de programmer sa démission. Pas demain, sinon ça va être encore le désordre. Mais au lendemain des municipales, dans six mois», indique l'élu.
Les rencontres politiques se poursuivent autour du Premier ministre. Raphaël Glucksmann sera reçu à 9h avec deux parlementaires : Aurore Lalucq et Aurélien Rousseau, pour Place publique.
Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, juge ce matin sur TF1 le Premier ministre comme seul «responsable de la situation» actuelle.
«C'est lui qui a demandé le vote de confiance. Pour mon organisation, ce qui est important c'est que l'on ait un budget, plutôt que le casting», assure la patronne du syndicat.
La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a appelé lundi soir la gauche et les écologistes, politiques et société civile confondus, à se réunir ce jeudi pour préparer «la suite», après la chute probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre prochain.
«Chaque jour qui nous sépare de la bascule fasciste et chaque heure de chacune de ces journées, je veux la consacrer à trouver des solutions pour être une alternative crédible», a expliqué Marine Tondelier, alors qu'un vote de confiance lundi prochain à l'Assemblée pourrait signer la fin du gouvernement Bayrou.
«Je donne rendez-vous à toutes ces personnes» de la gauche et des Ecologistes, «qu'elles soient politiques ou de la société civile, ou des experts, jeudi», a-t-elle expliqué, disant avoir choisi cette date avec Lucie Castets, l'éphémère candidate pour Matignon du Nouveau Front populaire, qui milite toujours pour l'union de la gauche.
François Bayrou a entamé lundi une série de consultations politiques, a priori vaines, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée qui devrait sceller le sort de son gouvernement, tout en continuant à défendre sa méthode critiquée jusque dans sa coalition.
Le Premier ministre a reçu lundi les dirigeants du Parti communiste, et continuera ce mardi et mercredi avec notamment ceux des partis soutenant la coalition présidentielle et ceux du Rassemblement national.
La cheffe des députés RN Marine Le Pen a indiqué qu'elle honorerait le rendez-vous par «courtoisie républicaine», mais n'en attendait «rien».
Le patron des communistes Fabien Roussel a lui dénoncé auprès de François Bayrou un budget «honteux» et réclamé un nouveau Premier ministre de gauche tandis que le chef du PS, Olivier Faure, a tué tout suspense en martelant que la décision des socialistes, volontaires pour prendre la suite de François Bayrou à Matignon, est «irrévocable».