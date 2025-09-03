Mouvement social : les trois principaux syndicats de la SNCF appellent à manifester le 18 septembre

Les trois principaux syndicats de la SNCF ont appelé les salariés à rejoindre la mobilisation générale du 18 septembre prochain, emboîtant le pas à ceux de la RATP et aux contrôleurs aériens.
Plus d'informations à suivre...
