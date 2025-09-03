Toute l’actu en direct 24h/24
Mouvement social : les trois principaux syndicats de la SNCF appellent à manifester le 18 septembre

Les syndicats espère une mobilisation très suivie. [©Dimitar DILKOFF / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les trois principaux syndicats de la SNCF ont appelé les salariés à rejoindre la mobilisation générale du 18 septembre prochain, emboîtant le pas à ceux de la RATP et aux contrôleurs aériens. 

Plus d'informations à suivre...

ManifestationSNCFCheminots

